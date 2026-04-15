Más de 500.000 DNI están listos para ser entregados, según Reniec: ¿cómo saber si uno de ellos te corresponde?
Lima, La Libertad y Piura son las regiones con la mayor cantidad de documentos pendientes de recojo. Revisa aquí las oficinas y horarios de atención para culminar tu trámite.
- ¿Habrá paro de transportistas este 15 de abril en Lima y Callao por subsidio? Esto indicaron los gremios sobre movilización
- Corte de luz del 14 al 16 de abril en Lima y Callao: consulta horarios y distritos afectados por Pluz Energía
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que más de 526.000 Documento Nacional de Identidad (DNI) de mayores de edad se encuentran disponibles para ser recogidos a nivel nacional, por lo que instó a la población que los tramitó a acercarse a las oficinas respectivas.
Los departamentos con mayor cantidad de DNI pendientes de recojo son Lima, La Libertad, Piura y Arequipa. A continuación, te explicamos cómo verificar si eres uno de los que debe ir a retirar su documento, esencial para ejercer derechos ciudadanos, como trámites civiles, comerciales, judiciales y administrativos, así como participar en procesos electorales.
TE RECOMENDAMOS
ROBERTO SÁNCHEZ SUBE Y LÓPEZ ALIAGA DENUNCIA FRAUDE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER: DNI electrónico a S/30: ¿hasta qué mes está vigente la campaña de Reniec con precio especial?
¿Cómo revisar si tu DNI se encuentra listo para el recojo?
Para hacerlo, solo debes ingresar al portal institucional del Reniec a través de este enlace. Una vez dentro, deberás elegir entre las opciones de consultas a través de DNI o por número de solicitud. Después, tendrás que ingresar tu número de documento o requerimiento y dar clic en consultar.
Tras ello, el sistema proyectará el nombre completo del ciudadano que realizó el trámite, la fecha en que lo hizo y la oficina donde lo efectuó o seleccionó en la web. Además, allí también aparecerá la información más importante: el porcentaje de avance del trámite. Si aparece al 100% significa que el DNI ya está impreso y listo para su entrega.
¿En qué locales del Reniec puedes recoger tu DNI?
El Reniec cuenta con más de 450 agencias disponibles para la entrega de este documento. Las oficinas están habilitadas en diferentes partes del país con horarios de atención desde las 8.45 a. m. Para revisar el consolidado completo, puedes ingresar a este link.
La institución recomienda a los ciudadanos que antes de acudir a las oficinas verifiquen previamente la lista de locales con sus horarios respectivos y el estado de su trámite. Además, sugiere organizar con anticipación los trámites vinculados a su DNI.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.