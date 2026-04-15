El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que más de 526.000 Documento Nacional de Identidad (DNI) de mayores de edad se encuentran disponibles para ser recogidos a nivel nacional, por lo que instó a la población que los tramitó a acercarse a las oficinas respectivas.

Los departamentos con mayor cantidad de DNI pendientes de recojo son Lima, La Libertad, Piura y Arequipa. A continuación, te explicamos cómo verificar si eres uno de los que debe ir a retirar su documento, esencial para ejercer derechos ciudadanos, como trámites civiles, comerciales, judiciales y administrativos, así como participar en procesos electorales.

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¿Cómo revisar si tu DNI se encuentra listo para el recojo?

Para hacerlo, solo debes ingresar al portal institucional del Reniec a través de este enlace. Una vez dentro, deberás elegir entre las opciones de consultas a través de DNI o por número de solicitud. Después, tendrás que ingresar tu número de documento o requerimiento y dar clic en consultar.

Tras ello, el sistema proyectará el nombre completo del ciudadano que realizó el trámite, la fecha en que lo hizo y la oficina donde lo efectuó o seleccionó en la web. Además, allí también aparecerá la información más importante: el porcentaje de avance del trámite. Si aparece al 100% significa que el DNI ya está impreso y listo para su entrega.

¿En qué locales del Reniec puedes recoger tu DNI?

El Reniec cuenta con más de 450 agencias disponibles para la entrega de este documento. Las oficinas están habilitadas en diferentes partes del país con horarios de atención desde las 8.45 a. m. Para revisar el consolidado completo, puedes ingresar a este link.

La institución recomienda a los ciudadanos que antes de acudir a las oficinas verifiquen previamente la lista de locales con sus horarios respectivos y el estado de su trámite. Además, sugiere organizar con anticipación los trámites vinculados a su DNI.

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