DNI electrónico a S/30: ¿hasta qué mes está vigente la campaña de Reniec con precio especial?

La oferta aplica para quienes soliciten el documento por primera vez. | Composición LR / Reniec

La oferta aplica para quienes soliciten el documento por primera vez. | Composición LR / Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) mantiene activa una campaña que ofrece el trámite del Documento Nacional de Identidad (DNI) a un precio menor al establecido. La medida se dispuso con la finalidad de que la ciudadanía puedan contar con sus datos actualizados en el marco de las Elecciones Generales 2026.

Bajo esta iniciativa, las personas mayores de 17 años pueden obtener su DNI electrónico a un costo de S/30. Sin embargo, se debe tener en cuenta que este beneficio solo se extenderá por unas semanas más. A continuación, te detallamos lo que necesitas saber para acceder a esta promoción, si aún no lo has hecho.

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¿Hasta cuándo hay plazo para obtener el DNI elétronico con importe especial?

La opción estará vigente solo hasta el próximo 12 de abril, dado que se trata de una iniciativa que busca que la población modernice su documento hasta que concluya el proceso electoral. La tarifa aplica para quienes lo soliciten por primera vez, ya sea por inscripción, renovación, duplicado y rectificación de datos.

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¿Cuáles son las formas de pago para conseguir el DNI electrónico en oferta?

De acuerdo con el Reniec, una manera es realizar la cancelación de la tasa con el código 02121 por medio de Yape. Para ello, debes seguir los siguientes pasos:

Genera un ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/

Selecciona el trámite a realizar.

Ingresa a la aplicación Yape > Yapear servicios > Reniec y coloca el número de ticket.

También se puede efectuar el abono en Pagalo.pe o en las agencias del Banco de la Nación. En el segundo caso, solo debes acercarte a uno de sus establecimientos, entregar el código y el monto solicitado.

Características y validez

El DNI electrónico 3.0 cuenta con 64 elementos de seguridad, cuatro veces más que el 2.0, tanto en la tarjeta de policarbonato como en el chip criptográfico que garantiza confidencialidad. Además, posee un código QR que permite una verificación automática en plataformas digitales y físicas. Una vez entregado, tiene una vigencia de 10 años en el caso de las personas adultas.

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