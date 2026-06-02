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Pronabec endurece reglas: becarios deberán acreditar trabajo en beneficio del Perú o devolver el costo total de la beca

Más de 71.000 egresados aún no han acreditado el cumplimiento de este compromiso, por lo que deberán regularizar su situación conforme a las nuevas disposiciones de Pronabec.

Beneficiarios de Pronabec deberán acreditar actividades vinculadas a su formación
Beneficiarios de Pronabec deberán acreditar actividades vinculadas a su formación | Foto: Pronabec
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El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) aprobó una nueva norma técnica que modifica las condiciones del Compromiso de Servicio al Perú (CSP) y establece que los beneficiarios deberán acreditar actividades vinculadas a su formación en favor del país. En caso de incumplimiento, tendrán que devolver de manera íntegra el costo de la inversión recibida.

La disposición fue oficializada mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° 086-2026-MINEDU/VMGI-PRONABEC. El documento señala que el cambio forma parte del proceso de reingeniería institucional y busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los becarios con el Estado.

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Cambios en la acreditación del compromiso

La norma precisa que este requisito podrá cumplirse mediante trabajo en entidades públicas o privadas, actividades independientes formales, voluntariado o prácticas profesionales. En todos los casos, las labores deberán guardar relación directa con el campo de estudios financiado.

El texto elimina mecanismos anteriores que permitían validar el compromiso con actividades ajenas a la finalidad de la beca, lo que reduce el margen de acreditación bajo criterios no vinculados a la formación profesional.

Devolución total de la beca por incumplimiento

El punto central de la medida establece que los beneficiarios que no cumplan con el Compromiso de Servicio al Perú deberán devolver al Estado, de forma íntegra, el costo total del apoyo recibido.

La norma también fija plazos de cumplimiento: hasta tres años para becas de pregrado, posgrado y especiales, y hasta seis meses para créditos educativos, según la duración del financiamiento.

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Más de 75.000 acreditaciones registradas

Actualmente, Pronabec reporta más de 75.000 acreditaciones del Compromiso de Servicio al Perú, que corresponden a beneficiarios que ya cumplieron con la obligación de retribuir al Estado mediante actividades profesionales.

No obstante, la entidad también registra más de 71.000 egresados que aún no han acreditado esta obligación, por lo que deberán regularizar su situación conforme a las nuevas disposiciones.

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