Misteriosa casa fue construida en medio del desierto | Composición LR / Captura de video de MarkoTk | Composición LR / Captura de video de MarkoTk

Misteriosa casa fue construida en medio del desierto | Composición LR / Captura de video de MarkoTk | Composición LR / Captura de video de MarkoTk

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Una misteriosa casa construida en medio de un desierto llama la atención de diversos usuarios en redes sociales. La construcción fue descubierta durante una exploración por las dunas de Chilca, en la provincia de Cañete, al sur de Lima.

Aunque se desconoce la fecha exacta en que se levantó este inmueble, los registros demuestran que se mantiene intacto a pesar del paso del tiempo y despierta la curiosidad de las personas que llegan hasta esta parte de la ciudad en busca de nuevas aventuras.

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El extraño recinto en medio del desierto

La vivienda, conocida como ‘La casa de Heidy’, tiene aproximadamente 80 metros cuadrados y está construida a base de columnas de ladrillos y techo de calamina. Pese a ser de un solo nivel, posee hasta cuatro espacios en su interior: dos habitaciones, una sala y un depósito. Además, por fuera se aprecian otras áreas que serían los servicios higiénicos y la cocina.

Un hecho que llamó la atención del creador de contenido MarkoTk, quien realizó esta excursión y cuyo video ya cuenta con más de 70.000 visualizaciones en YouTube, fue lo costoso que pudo haber sido edificar esta casa, que incluso tiene conexiones de luz. “Construir todo esto y agregarle detalles como ventanas y demás es caro, incluso hasta había fluido eléctrico”, señaló.

¿Qué se sabe sobre esta vivienda?

Según el youtuber, este inmueble habría sido construido para alojar a los pastores que llevan a sus animales por esa zona cuando las lomas de Chilca reverdecen y dejan de ser temporalmente un desierto. Por el buen estado de las columnas, incluso él cree que hasta la actualidad estas personas acudirían a hospedarse allí en ciertas temporadas.

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