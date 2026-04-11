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Sociedad

Recojo de DNI: Reniec entregará este 12 de abril los documentos tramitados en Centros MAC

Son 18 oficinas registrales las que estarán disponibles durante el domingo para este trámite, en reemplazo de los puntos MAC. Conoce la lista completa de establecimientos y los horarios de atención.

La disposición se aplica de manera excepcional en el contexto de la jornada electoral
La disposición se aplica de manera excepcional en el contexto de la jornada electoral | Foto: Reniec

Los ciudadanos que tramitaron su Documento Nacional de Identidad (DNI) en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) y tenían previsto recogerlo en dichos establecimientos, podrán hacerlo este 12 de abril en oficinas habilitadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La medida fue adoptada debido a que los puntos MAC no se encontrarán operativos para la atención durante la jornada del domingo. Con esta disposición, se busca asegurar que los usuarios puedan acceder a su documento en el contexto de las Elecciones Generales 2026.

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¿En qué oficinas del Reniec se puede recoger el DNI?

Al tratarse de una reubicación, el organismo informó que, por cada Centro MAC, se asignó una oficina registral de destino, a la cual los ciudadanos deberán acudir para recoger su DNI entre las 7.00 a. m. y las 4.00 p. m. A continuación, la lista de las agencias disponibles:

  • MAC Ventanilla → Agencia Reniec Ventanilla
  • MAC Lima Norte → Agencia Reniec Independencia
  • MAC Lima Sur → Agencia Reniec San Juan de Miraflores
  • MAC Lima Este → Agencia Reniec Santa Anita
  • MAC Callao → Agencia Reniec Callao
  • MAC Ayacucho → Agencia Reniec Huamanga
  • MAC Arequipa → Agencia Reniec Arequipa
  • MAC Áncash (Chimbote) → Agencia Reniec Santa
  • MAC Cajamarca → Agencia Reniec Cajamarca
  • MAC Cusco → Agencia Reniec Cusco
  • MAC Huánuco → Agencia Reniec Huánuco
  • MAC Huancayo → Agencia Reniec Huancayo
  • MAC Ica → Agencia Reniec Ica
  • MAC Puno (Juliaca) → Agencia Reniec San Román
  • MAC Loreto (Iquitos) → Agencia Reniec Iquitos
  • MAC Moquegua → Agencia Reniec Mariscal Nieto
  • MAC Piura → Agencia Reniec Piura
  • MAC Ucayali → Agencia Reniec Pucallpa

Horario especial por la jornada electoral

Previamente, el Reniec informó que sus oficinas atenderán el 12 de abril en 225 agencias a nivel nacional, exclusivamente para brindar la entrega del DNI. La lista completa de locales, según las regiones, puede ser revisada en este enlace.

Más de 27 millones de peruanos están llamados a ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales 2026. La entidad recordó que tanto el documento de identidad azul, electrónico o amarillo son válidos para sufragar, incluso si se encuentra vencido, conforme a las disposiciones vigentes para el actual proceso electoral.

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