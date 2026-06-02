A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, circulan en redes sociales dos imágenes que supuestamente muestran carteles instalados en la Plaza de Armas de Jaén y que son presentados como evidencia de propaganda política. La primera contiene el mensaje "En Jaén votaremos por Keiko", junto con una supuesta fotografía de Keiko Fujimori y el símbolo de Fuerza Popular. La segunda imagen es idéntica, pero la frase cambia a "En Jaen no votaremos por Keiko".

Sin embargo, Verificador de La República comprobó que ambas imágenes fueron generadas con inteligencia artificial (IA).

Supuestos carteles de apoyo y rechazo a Keiko Fujimori en Jaén son falsos imágenes fueron generados con IA

La imagen con mayor alcance fue difundida en Facebook, donde registró 2.100 reacciones, 996 comentarios y fue compartida 142 veces.

La imagen no muestra una fotografía real de Keiko Fujimori y presenta inconsistencias

Tras analizar detalladamente las imágenes que motivaron esta verificación, se detectó que el rostro atribuido a Keiko Fujimori no corresponde al de la candidata de Fuerza Popular.

Supuestos carteles de apoyo y rechazo a Keiko Fujimori en Jaén son falsos imágenes fueron generados con IA

Asimismo, al observar detenidamente el cartel, se aprecia que no está sujeto por ninguna cuerda, estructura ni otro elemento de soporte. Por el contrario, parece estar flotando en el aire.

Supuestos carteles de apoyo y rechazo a Keiko Fujimori en Jaén son falsos imágenes fueron generados con IA

Supuestos carteles fueron generados con inteligencia artificial

Ante las inconsistencias detectadas, Verificador de La República sometió ambas piezas virales a la herramienta AI-Generated Content Detection de Hive Moderation. Este sistema identifica patrones asociados a contenido creado o manipulado mediante inteligencia artificial a partir del análisis de rostros, texturas y otros elementos visuales. Los resultados indican que la pieza que expresa apoyo a Keiko Fujimori presenta un 90,3% de probabilidad de haber sido generada con IA, mientras que la que rechaza su candidatura alcanza 91,2%.

Supuestos carteles fueron generados con inteligencia artificial

Por otro lado, mediante Google Maps se verificó que el escenario mostrado en las publicaciones virales corresponde a la Plaza de Armas de Jaén. La ubicación pudo corroborarse tras identificar al fondo la Catedral de Jaén (1, en la imagen), cuyo nombre oficial es Parroquia Señor de Huamantanga, principal templo católico de esta ciudad cajamarquina.

Para confirmar la ubicación, se compararon las piezas virales con una captura de Google Maps tomada en junio de 2024 desde la intersección de la calle Bolívar y la avenida Mariscal Castilla. En ambas se observan los mismos elementos: una botica llamada Pardo’s (2), identificable por su letrero rojo; un mural con el rostro de una mujer rodeado de flores (3); y la catedral mencionada previamente. Por ello, se determinó que las publicaciones fueron manipuladas mediante inteligencia artificial para incorporar de forma sintética un cartel sobre una fotografía auténtica del lugar.

La pieza viral presenta los mismos tres elementos visibles que la captura de Google Maps tomada en 2024.

La pieza viral presenta los mismos tres elementos visibles que la captura de Google Maps tomada en 2024.

Conclusión:

Las imágenes que circulan en redes sociales y que supuestamente muestran carteles instalados en la Plaza de Armas de Jaén con mensajes a favor y en contra de Keiko Fujimori son falsas.

Verificador de La República comprobó que ambas piezas fueron generadas con inteligencia artificial. El análisis realizado con la herramienta AI-Generated Content Detection de Hive Moderation arrojó una probabilidad superior al 90% de que hayan sido creadas mediante IA. Además, se identificaron inconsistencias visuales, como un rostro que no corresponde al de Keiko Fujimori y la ausencia de elementos de soporte para el supuesto cartel.

*Si deseas saber si una publicación en redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.