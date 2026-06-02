Accidente se registró durante una obra en San Miguel | Composición LR / Difusión

Accidente se registró durante una obra en San Miguel | Composición LR / Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un trabajador fallecido y dos heridos dejó un derrumbe ocurrido durante una obra de construcción en el distrito de San Miguel, según confirmó el Cuerpo General de Bomberos (CGB). El accidente se registró en un proyecto inmobiliario de 18 pisos, ubicado en la cuadra dos de la calle Teniente César López Rojas.

El comandante Carlos Gallardo del CGB informó que el siniestro ocurrió alrededor de las 12.10 p. m., cuando los trabajadores ejecutaban tareas relacionadas con la excavación y habilitación de sótanos proyectados para la edificación.

TE RECOMENDAMOS KEIKO VS. ROBERTO SÁNCHEZ: TODO LO QUE DEJÓ EL DEBATE PRESIDENCIAL 2026 | ARDE TROYA

Derrumbe sepultó a trabajadores

Según información preliminar, los tres obreros se encontraban trabajando en la zona subterránea cuando se produjo el colapso de una parte de la estructura de la tierra que terminó sepultándolos. Dos de ellos fueron rescatados con vida y evacuados de inmediato para recibir atención médica especializada.