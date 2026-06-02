Pensión Bienestar 2026: fechas de entrega de tarjetas y requisitos para nuevos beneficiarios

La Pensión Bienestar 2026 en México establece nuevas fechas clave en junio para la entrega de tarjetas y el registro de beneficiarios. | Foto: Dall-E

La Pensión Bienestar 2026 en México establece nuevas fechas clave en junio para la entrega de tarjetas y el registro de beneficiarios. | Foto: Dall-E

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En México, la Pensión Bienestar 2026 tendrá nuevas fechas clave durante junio para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar y el registro de nuevos beneficiarios. El Gobierno Federal confirmó el calendario para la Pensión Adultos Mayores y la Pensión Mujeres Bienestar.

Las personas que se registraron en abril podrán recoger su tarjeta del 15 al 21 de junio de 2026, mientras que el nuevo registro se abrirá del 22 al 28 de junio. Para realizar el trámite será necesario cumplir con la edad requerida y presentar documentos como CURP, acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante de domicilio.

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¿Cuándo entregan las tarjetas de la Pensión Bienestar 2026?

La entrega de tarjetas se realizará en junio y estará dirigida a quienes ya completaron su registro.

Fechas: del lunes 15 al domingo 21 de junio de 2026 .

. Aplica para beneficiarios registrados en abril .

. La entrega será para Adultos Mayores y Mujeres Bienestar .

y . Los beneficiarios recibirán un SMS con día, hora y módulo asignado.

¿Qué documentos necesito para recoger la tarjeta Bienestar?

Para recibir la tarjeta, los beneficiarios deberán acudir con documentos básicos de identificación y registro.

Identificación oficial vigente en original y copia.

Talón o comprobante de registro.

Acudir al módulo indicado por la Secretaría de Bienestar.

Revisar el mensaje SMS con la cita correspondiente.

¿Cuándo abre el nuevo registro para la Pensión Bienestar 2026?

El Gobierno Federal también habilitó nuevas fechas para incorporar beneficiarios.

Registro: del lunes 22 al domingo 28 de junio de 2026 .

. Horario: de 10.00 a. m. a 4.00 p. m. .

. El trámite se realizará en los Módulos del Bienestar .

. La ubicación del módulo dependerá del domicilio del solicitante.

¿Quiénes pueden registrarse en la Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar?

Cada programa tiene una edad mínima distinta para poder postular.

Pensión Adultos Mayores: personas de 65 años o más .

personas de . Pensión Mujeres Bienestar: mujeres de 60 a 64 años .

mujeres de . El registro está dirigido a nuevos solicitantes.

También se puede nombrar a una persona auxiliar.

¿Cuáles son los requisitos para el registro de la Pensión Bienestar?

Los interesados deberán presentar documentos personales actualizados.

CURP certificada.

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio reciente.

Identificación oficial vigente.

Teléfono de contacto.

Si se designa un auxiliar, debe llevar la misma documentación.

¿Cuánto dinero entrega la Pensión Bienestar 2026?

Los montos dependen del programa al que pertenezca cada beneficiario.

Adultos Mayores: 6.400 pesos bimestrales.

6.400 pesos bimestrales. Mujeres Bienestar: 3.100 pesos bimestrales.

3.100 pesos bimestrales. El pago se realiza mediante la Tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Cómo registrarse en la Pensión Bienestar 2026?

El proceso de inscripción se realiza de forma presencial en los módulos oficiales.

Ubicar el Módulo del Bienestar correspondiente.

Acudir dentro de las fechas y el horario establecidos.

Entregar los documentos solicitados.

Llenar la solicitud de registro.

Esperar la validación de la Secretaría de Bienestar.

Recibir la notificación para recoger la tarjeta.

¿Dónde resolver dudas sobre la Pensión Bienestar?

La Secretaría de Bienestar cuenta con una línea de atención para orientar a los solicitantes.