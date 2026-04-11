Reportan largas colas para el recojo del DNI a pocas horas de las elecciones generales 2026

Reniec ampliará su horario de atención para atender a la ciudadanía a horas de las elecciones generales. | Francisco Erazo

Reniec ampliará su horario de atención para atender a la ciudadanía a horas de las elecciones generales. | Francisco Erazo

A menos de un día de que se lleven a cabo las elecciones generales 2026, se han reportado largas colas en diferentes sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en donde cientos de ciudadanos esperan recoger su Documento Nacional de Identidad (DNI).

De acuerdo con los últimos registros, en Pisco y distritos de Lima como Santa Anita y El Agustino, las colas se extienden por varias cuadras desde tempranas horas de la mañana. En tanto, algunos usuarios afirmaron haber llegado desde las 4.30 a. m. para ser atendidos.

TE RECOMENDAMOS Entrevista Candidatos Presidenciales 2026

Pese a que los usuarios indican haber realizado sus trámites de manera virtual hace semanas, recién han recibido la notificación para recoger su documento, lo que aumentó la afluencia en las sedes. “La atención es lenta y deberían poner más personal”, reclamaron algunos.

PUEDES VER: Contraloría interviene 16 oficinas de Reniec en todo el Perú por demoras en entrega de DNI

Panorama en los exteriores del Reniec

Durante el sábado 11 de abril, la atención de las oficinas del Reniec se extenderá hasta las 11.59 p. m. En la sede de Reniec ubicada en la Av. Nicolás de Piérola, al igual que todas en la capital, atenderán hasta las 4.00 p. m. durante el domingo 12 de abril.

Asimismo, se ha coordinado con la Policía Nacional del Perú para que se pueda contar con la presencia de un efectivo a las afueras de cada sede debido a que el cierre se hará hasta tarde. Por ello, el primer policía llegó al promediar las 8.00 a. m. y su relevo llegará a las 5.00 p. m.

En general, los ciudadanos ingresan en grupos de cinco personas para retirar su DNI. Cabe resaltar que los adultos mayores tienen ingreso preferente.

PUEDES VER: Reniec amplía horario de atención hasta el 10 de abril para recoger el DNI en estas oficinas

Horarios diferenciados en Reniec

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) atenderá en Lima, Piura, La Libertad, Loreto y en diferentes regiones del país este sábado 11 y domingo 12 de abril, día de las Elecciones Generales 2026.

De acuerdo al cronograma de atención, 197 sedes de Reniec abrieron sus puertas al público este sábado 11 de abril, mientras que el domingo 12 atenderán en 224 agencias a nivel nacional. A continuación, se informa cuáles son, dónde se encuentran ubicadas y los horarios de atención.

Sábado 11 de abril

De 6.00 a. m. a 6.00 p. m. (23 agencias a nivel nacional)

De 7.00 a. m. a 11.59 p. m. (52 agencias a nivel nacional)

De 8.30 a. m. a 4.00 p. m. (122 agencias a nivel nacional)

Domingo 12 de abril

De 7.00 a. m. a 4.00 p. m. (224 agencias a nivel nacional)