Contraloría interviene 16 oficinas de Reniec en todo el Perú por demoras en entrega de DNI
La medida se formalizó mediante un memorando que busca garantizar la atención oportuna a los ciudadanos, ante la alta demanda del DNI para las elecciones del 12 de abril.
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La Contraloría General de la República dispuso la ejecución de un operativo de control simultáneo en dieciséis sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a nivel nacional, tras reportes de largas colas y retrasos en la entrega del Documento Nacional de Identidad (DNI), a pocos días de las Elecciones Generales 2026 de este domingo 12 de abril.
La medida fue formalizada mediante el Memorando N.° 000479-2026-CG/VCG, que advierte una situación crítica por la alta demanda del servicio. El documento sustenta la intervención en la necesidad de garantizar la atención oportuna a los ciudadanos que requieren su DNI para votar, ante fallas reportadas en distintas oficinas del país.
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Memorando de la Contraloría
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Control se ejecuta en 16 regiones por demoras en entrega de DNI
Según el documento, el operativo busca evaluar presuntas irregularidades en la atención al público, especialmente por demoras significativas en los trámites y en la entrega del DNI. La intervención se sustenta en la Directiva N.° 013-2023-CG/SESNC, que faculta la ejecución de acciones de control gubernamental en distintos ámbitos.
En ese marco, se dispuso una supervisión inmediata a través del Órgano de Control Institucional (OCI), mediante la modalidad de visita de control, con el fin de verificar el funcionamiento del servicio en las sedes intervenidas.
Las acciones se ejecutarán en oficinas ubicadas en Piura, Trujillo (La Libertad), Tarapoto (San Martín), Iquitos (Loreto), Chimbote (Áncash), Huancayo (Junín), Ayacucho, Arequipa, Cusco, Lima, Puno, Ica, Pucallpa (Ucayali), Huancavelica, Huánuco y Amazonas. La Contraloría busca verificar el funcionamiento del servicio y asegurar su adecuada prestación en un contexto de alta demanda previo a los comicios.