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Sociedad

Oficial | Minedu convoca concurso de ascenso docente 2026: cronograma y requisitos

Las inscripciones se abrirán pronto, con fechas que culminarán en la publicación de ganadores a principios de enero de 2027.

El Minedu convocó el concurso de ascenso docente 2026, según la Resolución Viceministerial N.° 044-2026-MINEDU.
El Minedu convocó el concurso de ascenso docente 2026, según la Resolución Viceministerial N.° 044-2026-MINEDU. | Foto: Andina/Minedu/Composición LR

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó la convocatoria al concurso de ascenso docente 2026 mediante la Resolución Viceministerial N.° 044-2026-MINEDU, en el marco de la Carrera Pública Magisterial. Este proceso está dirigido a profesores de Educación Básica a nivel nacional y busca reconocer su desempeño profesional a través de evaluaciones y méritos.

La convocatoria incluye a docentes de diversas instituciones del país, así como a aquellos que laboran en entidades vinculadas al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior. El proceso se desarrollará de manera descentralizada en coordinación con los gobiernos regionales, garantizando criterios de transparencia y objetividad en cada etapa.

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Minedu convoca concurso de ascenso docente 2026 en la Carrera Pública Magisterial

El concurso permitirá a los docentes acceder a una mejora en su escala magisterial, lo que implica mayores ingresos y nuevas responsabilidades dentro del sistema educativo. La evaluación contempla aspectos como el desempeño profesional, la trayectoria y la formación académica de los postulantes.

Asimismo, la norma introduce ajustes en los procedimientos técnicos con el objetivo de optimizar el proceso de evaluación. El Minedu indicó que este mecanismo tiene un enfoque formativo, orientado a fortalecer el desarrollo profesional del magisterio en el país.

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Cronograma del concurso de ascenso docente 2026: fechas clave del proceso

El proceso se desarrollará en varias etapas a lo largo del 2026 e inicios de 2027. Estas son las principales fechas:

  • Inscripción de postulantes: del 16/04/2026 al 04/05/2026
  • Formalización de solicitud de verificación de grupo/escala: del 05/05/2026 al 22/05/2026
  • Verificación y actualización de datos por RR. HH.: del 05/05/2026 al 27/05/2026
  • Publicación de postulantes que solicitaron verificación: 01/06/2026
  • Confirmación del grupo/escala por el postulante: del 02/06/2026 al 08/06/2026
  • Publicación de postulantes actualizados: 10/06/2026

Etapa Nacional

  • Publicación de locales de evaluación: 01/09/2026
  • Aplicación de la Prueba Nacional: 13/09/2026
  • Resultados preliminares de la prueba: 24/09/2026
  • Presentación de reclamos: del 25/09/2026 al 01/10/2026
  • Resolución de reclamos: del 25/09/2026 al 07/10/2026
  • Resultados finales de la Prueba Nacional: 07/10/2026

Conformación de comités

  • Conformación de Comités de Evaluación: del 09/10/2026 al 22/10/2026

Etapa Descentralizada

  • Actualización de legajo personal: del 29/09/2026 al 12/10/2026
  • Solicitud de legajos por el comité: del 27/10/2026 al 25/11/2026
  • Acreditación de bonificación por discapacidad: del 27/10/2026 al 25/11/2026
  • Verificación de requisitos y evaluación de trayectoria: del 28/10/2026 al 03/12/2026
  • Resultados preliminares: 07/12/2026
  • Presentación de reclamos: del 10/12/2026 al 18/12/2026
  • Resolución de reclamos y actas finales: del 10/12/2026 al 23/12/2026
  • Resultados finales de la etapa descentralizada: 05/01/2027

Resultados y cierre del proceso

  • Publicación de vacantes: 06/01/2027
  • Publicación de ganadores (asignación regular): 08/01/2027
  • Publicación de ganadores (asignación excepcional): 11/01/2027
  • Emisión de resoluciones de ascenso: del 14/01/2027 al 27/01/2027
  • Inicio de vigencia del ascenso: 01/03/2027

El Minedu precisó que la implementación del concurso no generará gastos adicionales al Tesoro Público, ya que será financiado con el presupuesto asignado al sector Educación para el año fiscal 2026.

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