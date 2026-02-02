Ascenso Docente: LINK para conocer los resultados oficiales de la Etapa Descentralizada, según Minedu

Docentes podrán consultar su puntaje obtenido y el estado de su participación en el concurso a través de la plataforma habilitada por Minedu. | Foto: Andina/Minedu/LR

Docentes podrán consultar su puntaje obtenido y el estado de su participación en el concurso a través de la plataforma habilitada por Minedu. | Foto: Andina/Minedu/LR

El proceso de Ascenso Docente 2025 continúa avanzando conforme al cronograma establecido por el Ministerio de Educación (Minedu), encontrándose en una fase clave para miles de profesores que forman parte de la Carrera Pública Magisterial. Tras culminar las evaluaciones a cargo de las instancias descentralizadas, el sector Educación se alista para la publicación de los resultados finales correspondientes a esta etapa del concurso.

Este procedimiento evalúa el cumplimiento de requisitos, la trayectoria profesional y otros criterios definidos en la normativa vigente, siendo determinante para que los docentes puedan acceder a una escala superior. La información oficial será difundida a través de los canales institucionales del Minedu, permitiendo a los postulantes conocer su situación dentro del proceso.

Minedu publicará los resultados finales de la Etapa Descentralizada del Ascenso Docente 2025

El Ministerio de Educación informó que los resultados finales de la Etapa Descentralizada del Ascenso Docente 2025 serán publicados este martes 3 de febrero, conforme a lo establecido en el cronograma oficial. Esta fase se desarrolló entre octubre de 2025 y enero de 2026, e incluyó la verificación de requisitos, la revisión del legajo personal y la valoración de la trayectoria profesional de cada postulante.

Una vez difundidos los resultados, los docentes podrán consultar su puntaje obtenido y el estado de su participación en el concurso a través de la plataforma de CONSULTA INDIVIDUAL habilitada por el Minedu. El acceso se realizará con los datos personales registrados durante el proceso de inscripción, permitiendo revisar de manera individual los resultados finales de la Etapa Descentralizada.

Durante esta etapa, los Comités de Evaluación de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y Direcciones Regionales de Educación (DRE) estuvieron a cargo de contrastar la información declarada por los docentes con el informe escalafonario, así como de aplicar la Matriz de Valoración de la Trayectoria Profesional. Este instrumento considera aspectos como formación académica, méritos y experiencia profesional, con un puntaje máximo de 50 puntos.

Ascenso Docente 2025: proceso continuará con la emisión de resoluciones para los profesores ganadores

Tras la publicación de los resultados finales, el concurso de Ascenso Docente 2025 continuará con la emisión de las resoluciones de ascenso para los profesores que resulten ganadores. Estas resoluciones formalizan el cambio de escala magisterial y se emitirán dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de Educación.

El ascenso implica una nueva ubicación dentro de la Carrera Pública Magisterial y se hará efectivo de acuerdo con las disposiciones administrativas vigentes. Con ello, el proceso entra en su etapa final, cerrando el ciclo de evaluación iniciado con la Prueba Nacional y continuado en la fase descentralizada.

