HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 2 de febrero | LR+ Noticias

Sociedad

Ascenso Docente: LINK para conocer los resultados oficiales de la Etapa Descentralizada, según Minedu

El concurso de Ascenso Docente se inició en 2025 y culminará este año, tras completar las etapas nacional y descentralizada del proceso, según Minedu.

Docentes podrán consultar su puntaje obtenido y el estado de su participación en el concurso a través de la plataforma habilitada por Minedu.
Docentes podrán consultar su puntaje obtenido y el estado de su participación en el concurso a través de la plataforma habilitada por Minedu. | Foto: Andina/Minedu/LR

El proceso de Ascenso Docente 2025 continúa avanzando conforme al cronograma establecido por el Ministerio de Educación (Minedu), encontrándose en una fase clave para miles de profesores que forman parte de la Carrera Pública Magisterial. Tras culminar las evaluaciones a cargo de las instancias descentralizadas, el sector Educación se alista para la publicación de los resultados finales correspondientes a esta etapa del concurso.

Este procedimiento evalúa el cumplimiento de requisitos, la trayectoria profesional y otros criterios definidos en la normativa vigente, siendo determinante para que los docentes puedan acceder a una escala superior. La información oficial será difundida a través de los canales institucionales del Minedu, permitiendo a los postulantes conocer su situación dentro del proceso.

TE RECOMENDAMOS

LOS AUDIOS DE XIAODONG JI WU Y EL ESCÁNDALO DE LAS VISITAS EN PALACIO DE GOBIERNO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

lr.pe

Minedu publicará los resultados finales de la Etapa Descentralizada del Ascenso Docente 2025

El Ministerio de Educación informó que los resultados finales de la Etapa Descentralizada del Ascenso Docente 2025 serán publicados este martes 3 de febrero, conforme a lo establecido en el cronograma oficial. Esta fase se desarrolló entre octubre de 2025 y enero de 2026, e incluyó la verificación de requisitos, la revisión del legajo personal y la valoración de la trayectoria profesional de cada postulante.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Una vez difundidos los resultados, los docentes podrán consultar su puntaje obtenido y el estado de su participación en el concurso a través de la plataforma de CONSULTA INDIVIDUAL habilitada por el Minedu. El acceso se realizará con los datos personales registrados durante el proceso de inscripción, permitiendo revisar de manera individual los resultados finales de la Etapa Descentralizada.

Durante esta etapa, los Comités de Evaluación de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y Direcciones Regionales de Educación (DRE) estuvieron a cargo de contrastar la información declarada por los docentes con el informe escalafonario, así como de aplicar la Matriz de Valoración de la Trayectoria Profesional. Este instrumento considera aspectos como formación académica, méritos y experiencia profesional, con un puntaje máximo de 50 puntos.

PUEDES VER: Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

lr.pe

Ascenso Docente 2025: proceso continuará con la emisión de resoluciones para los profesores ganadores

Tras la publicación de los resultados finales, el concurso de Ascenso Docente 2025 continuará con la emisión de las resoluciones de ascenso para los profesores que resulten ganadores. Estas resoluciones formalizan el cambio de escala magisterial y se emitirán dentro de los plazos establecidos por el Ministerio de Educación.

El ascenso implica una nueva ubicación dentro de la Carrera Pública Magisterial y se hará efectivo de acuerdo con las disposiciones administrativas vigentes. Con ello, el proceso entra en su etapa final, cerrando el ciclo de evaluación iniciado con la Prueba Nacional y continuado en la fase descentralizada.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Examen de ascenso docente 2025: revisa la fecha oficial de resultados finales, según Minedu

Examen de ascenso docente 2025: revisa la fecha oficial de resultados finales, según Minedu

LEER MÁS
Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu publica la lista de postulantes clasificados tras la Prueba Nacional

Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu publica la lista de postulantes clasificados tras la Prueba Nacional

LEER MÁS
Más de 36.000 docentes postularán a concurso de acceso a cargos directivos y especialistas: fechas clave del Minedu

Más de 36.000 docentes postularán a concurso de acceso a cargos directivos y especialistas: fechas clave del Minedu

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

Link, resultados COAR: revisa aquí la lista de postulantes aptos para rendir el examen

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY domingo 1 de febrero de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Madre denuncia falta de apoyo de la PNP en búsqueda de su hijo desaparecido tras caer el río Chillón: "Les pido que me ayuden"

Madre denuncia falta de apoyo de la PNP en búsqueda de su hijo desaparecido tras caer el río Chillón: "Les pido que me ayuden"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Examen en Brasil evidencia que 13.000 alumnos a punto de acabar Medicina no están listos para ejercer

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

Sociedad

Docentes peruanos del Sutep protestan por falta de pago de CTS 2026: "Ya nos hemos cansado de dialogar"

Temblor en Perú HOY: ¿dónde fue el último sismo, este lunes 2 de febrero, según IGP?

¡Atención! Este miércoles 4 de febrero Sedapal cortará el agua hasta por 12 horas en varios distritos de Lima

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ciro Castillo acude al Gore Callao para retomar su cargo tras anularse prisión preventiva, pero no lo dejan ingresar

Link ONPE para saber si soy miembro de mesa en Elecciones Generales 2026

Manuel Augusto Blacker Miller, excanciller de Alberto Fujimori, falleció a los 80 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025