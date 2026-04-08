Los trabajadores que laboren durante un feriado sin descanso compensatorio recibirán un pago adicional, que incluye su salario diario más un recargo del 100%. | Foto: Andina

Los trabajadores que laboren durante un feriado sin descanso compensatorio recibirán un pago adicional, que incluye su salario diario más un recargo del 100%. | Foto: Andina

Tras el reciente feriado por Semana Santa, los trabajadores en Perú tienen una nueva fecha clave en el calendario que permitirá un descanso prolongado. El próximo feriado nacional será el viernes 1 de mayo, Día del Trabajo, lo que generará un fin de semana largo de tres días consecutivos para quienes no laboren en esa jornada.

Este descanso beneficiará a trabajadores del sector público y privado, dependiendo de la organización interna de cada centro laboral. Además, el calendario oficial contempla otras fechas a lo largo del año que también podrían representar oportunidades de pausa o pagos adicionales en caso de trabajarse.

TE RECOMENDAMOS CONDENAN A ROSPIGLIOSI Y MARISOL PÉREZ TELLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

¿Cuál es la buena noticia para trabajadores sobre el próximo feriado largo en Perú?

La principal novedad es que el Día del Trabajo, que se celebra el 1 de mayo, caerá viernes, lo que permitirá a muchos trabajadores disfrutar de un descanso continuo junto al sábado y domingo. Esta coincidencia facilita la planificación de actividades personales o viajes sin necesidad de solicitar días adicionales.

Después de esta fecha, el calendario incluye otros feriados como el 7 de junio (Batalla de Arica y Día de la Bandera), el 29 de junio (San Pedro y San Pablo) y las Fiestas Patrias del 28 y 29 de julio, que también representan momentos de descanso o posibles fines de semana largos dependiendo del día en que caigan.

PUEDES VER: Minedu confirma que no habrá clases el viernes 10 y lunes 13 de abril por Elecciones Generales en estos colegios

Pago triple y derechos laborales: lo que debes saber si trabajas en feriado

De acuerdo con la normativa vigente, los trabajadores que laboren durante un feriado sin recibir descanso compensatorio deben percibir un pago adicional. Este beneficio incluye la remuneración diaria habitual, un monto por el trabajo realizado y un recargo equivalente al 100% de la remuneración diaria.

Por ejemplo, si una persona percibe un sueldo mensual de S/1.500, equivalente a S/50 diarios, y trabaja en feriado sin descanso sustitutorio, deberá recibir un pago extra de S/100. En caso de incumplimiento, los trabajadores pueden presentar una denuncia ante Sunafil a través de sus canales oficiales, proporcionando información como el RUC de la empresa, dirección del centro laboral y documentos que respalden el reclamo.

Feriados pendientes en Perú en 2026

Batalla de Arica y Día de la Bandera - Domingo 7 de junio

- Domingo 7 de junio Día de San Pedro y San Pablo - Lunes 29 de junio

- Lunes 29 de junio Día de la Fuerza Aérea del Perú - Jueves 23 de julio

- Jueves 23 de julio Fiestas Patrias - Martes 28 de julio

- Martes 28 de julio Fiestas Patrias - Miércoles 29 de julio

- Miércoles 29 de julio Batalla de Junín - Jueves 6 de agosto

- Jueves 6 de agosto Santa Rosa de Lima - Domingo 30 de agosto

- Domingo 30 de agosto Combate de Angamos - Jueves 8 de octubre

- Jueves 8 de octubre Día de Todos los Santos - Domingo 1 de noviembre

- Domingo 1 de noviembre Inmaculada Concepción - Martes 8 de diciembre

- Martes 8 de diciembre Batalla de Ayacucho - Miércoles 9 de diciembre

- Miércoles 9 de diciembre Navidad - Viernes 25 de diciembre

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.