Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu publicará los resultados de la Prueba Nacional en esta fecha
Los postulantes esperan los resultados de la prueba por parte de Minedu. Miles de maestros respondieron un cuestionario de 60 preguntas para acceder a los beneficios del ascenso.
El Ministerio de Educación (Minedu) aplicó la Prueba Nacional del Concurso de Nombramiento el domingo 23 de noviembre, donde miles de maestros respondieron un cuestionario de 60 preguntas en 3 horas. Ahora, los postulantes esperan la publicación de los resultados y el inicio de la siguiente etapa del proceso.
Los profesores podrán revisar sus puntajes a través del aplicativo de la Dirección de Evaluación Docente (DIED) el 5 de diciembre de 2025. A partir de esa fecha, se activará el período oficial de reclamos.
¿Cuáles son las fechas de reclamo?
- Presentación de reclamos sobre el puntaje: del 6 al 12 de diciembre.
- Resolución de reclamos: del 10 al 18 de diciembre.
- Resultados finales de la Prueba Nacional: 18 de diciembre de 2025.
Con esta publicación, se dará paso a la Etapa Descentralizada.
Calendario de la Etapa Descentralizada 2025–2026
Este es el cronograma oficial del Minedu para la siguiente fase del concurso:
- 10 al 22 de diciembre 2025: actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL.
- 5 al 15 de enero 2026: solicitud del informe escalafonario de los postulantes clasificados.
- 5 de enero 2026: acreditación del derecho a bonificación por discapacidad.
- 6 al 21 de enero 2026: verificación de requisitos, causales de retiro, bonificación por discapacidad y valoración de la Trayectoria Profesional.
Ingreso de resultados de la Etapa Descentralizada
- 23 de enero 2026: publicación de resultados preliminares.
- 26 al 29 de enero 2026: presentación de reclamos por resultados preliminares.
- 26 al 30 de enero 2026: resolución de reclamos y emisión de actas de resultados finales.
- 3 de febrero de 2026: publicación de resultados finales de la Etapa Descentralizada.
¿Cómo ingresar al aplicativo del Minedu?
Para revisar los resultados y completar los trámites del concurso, el docente debe crear un usuario en la plataforma del Minedu siguiendo estos pasos:
- Tener el DNI a la mano.
- Hacer clic en “Regístrese aquí” en el aplicativo del Minedu.
- Ingresar DNI, verificar datos y validarlos.
- Registrar un correo personal no usado por otro usuario.
- Registrar un número de celular único.
- Revisar el código de validación enviado al correo.
- Ingresar el código y generar una contraseña (vigencia: 180 días).
Luego:
- Ingresar con usuario y contraseña.
- Actualizar datos de contacto.
- Completar el formulario.
- Guardar la información.
- Descargar la constancia.
¿Olvidaste tu contraseña?
El sistema permite recuperarla en tres pasos:
- Clic en “Olvidó su contraseña”.
- Elegir método para restablecerla y llenar los datos.
- Crear una nueva contraseña y guardarla en un lugar seguro.
