Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu publicará los resultados de la Prueba Nacional en esta fecha

El Ministerio de Educación (Minedu) realizó la Prueba Nacional de Concurso de Nombramiento el 23 de noviembre. | Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) aplicó la Prueba Nacional del Concurso de Nombramiento el domingo 23 de noviembre, donde miles de maestros respondieron un cuestionario de 60 preguntas en 3 horas. Ahora, los postulantes esperan la publicación de los resultados y el inicio de la siguiente etapa del proceso.

Los profesores podrán revisar sus puntajes a través del aplicativo de la Dirección de Evaluación Docente (DIED) el 5 de diciembre de 2025. A partir de esa fecha, se activará el período oficial de reclamos.

¿Cuáles son las fechas de reclamo?

Presentación de reclamos sobre el puntaje: del 6 al 12 de diciembre.

Resolución de reclamos: del 10 al 18 de diciembre.

Resultados finales de la Prueba Nacional: 18 de diciembre de 2025.

Con esta publicación, se dará paso a la Etapa Descentralizada.

Calendario de la Etapa Descentralizada 2025–2026

Este es el cronograma oficial del Minedu para la siguiente fase del concurso:

10 al 22 de diciembre 2025: actualización del legajo personal ante la DRE o UGEL.

5 al 15 de enero 2026: solicitud del informe escalafonario de los postulantes clasificados.

5 de enero 2026: acreditación del derecho a bonificación por discapacidad.

6 al 21 de enero 2026: verificación de requisitos, causales de retiro, bonificación por discapacidad y valoración de la Trayectoria Profesional.

Ingreso de resultados de la Etapa Descentralizada

23 de enero 2026: publicación de resultados preliminares.

26 al 29 de enero 2026: presentación de reclamos por resultados preliminares.

26 al 30 de enero 2026: resolución de reclamos y emisión de actas de resultados finales.

3 de febrero de 2026: publicación de resultados finales de la Etapa Descentralizada.

¿Cómo ingresar al aplicativo del Minedu?

Para revisar los resultados y completar los trámites del concurso, el docente debe crear un usuario en la plataforma del Minedu siguiendo estos pasos:

Tener el DNI a la mano. Hacer clic en “Regístrese aquí” en el aplicativo del Minedu. Ingresar DNI, verificar datos y validarlos. Registrar un correo personal no usado por otro usuario. Registrar un número de celular único. Revisar el código de validación enviado al correo. Ingresar el código y generar una contraseña (vigencia: 180 días).

Luego:

Ingresar con usuario y contraseña.

Actualizar datos de contacto.

Completar el formulario.

Guardar la información.

Descargar la constancia.

¿Olvidaste tu contraseña?

El sistema permite recuperarla en tres pasos:

Clic en “Olvidó su contraseña”. Elegir método para restablecerla y llenar los datos. Crear una nueva contraseña y guardarla en un lugar seguro.

