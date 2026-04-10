Hallan cuerpo sin vida de empresaria bajo muro de cemento dentro de su vivienda en Tacna

De acuerdo con el representante del Ministerio Público, se había intentado esconder el cuerpo bajo concreto. | Composición LR

De acuerdo con el representante del Ministerio Público, se había intentado esconder el cuerpo bajo concreto. | Composición LR

Daysi Rojas Quenta (65), quien laboraba como gerente de una empresa de buses que cubre la ruta Tacna-Arica, fue encontrada sin vida y enterrada dentro de su propia vivienda en la ciudad de Tacna. El hallazgo se produjo luego de que sus familiares reportaran su desaparición y decidieran ingresar a la vivienda con ayuda de un cerrajero.

De acuerdo con la información policial, el cuerpo de Rojas Quenta estaba oculto debajo de una escalera con la que se había construido un muro de concreto. En la sala del domicilio, los parientes de la víctima encontraron bolsas de cemento, lo que aumentó las sospechas iniciales sobre el crimen.

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Cuerpo de la empresaria hallado en su vivienda

Al encontrar sus restos dentro de la residencia, los agentes policiales tuvieron que derrumbar y excavar la estructura para recuperar los restos de la mujer, los cuales se encontraban envueltos en una manta.

Las autoridades indicaron que la víctima vivía sola y que, durante el tiempo que estuvo desaparecida, sus amigos indicaron que recibieron mensajes desde el WhatsApp de la empresaria, asegurando que se encontraba de viaje.

Según los efectivos, las puertas de la vivienda no fueron forzadas, lo que deja entrever que el responsable podría haber sido cercano al entorno de la víctima. Asimismo, se maneja la hipótesis de que los mensajes de texto fueron enviados por los propios criminales a fin de evitar que se inicien las investigaciones.

Los peritos de criminalística trabajaron en la escena a fin de recolectar la evidencia necesaria para dar con el paradero de los responsables. Por su parte, los vecinos del lugar brindarán acceso a las cámaras de seguridad de sus viviendas para contribuir con las investigaciones.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue de la ciudad para realizar la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su deceso. El caso se maneja bajo la investigación por homicidio debido a la forma en que fue encontrado el cuerpo de la empresaria.

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