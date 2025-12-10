HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Asesinato, elecciones, leyes e inconstitucionalidades | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Examen de ascenso docente 2025: revisa la fecha oficial de resultados finales, según Minedu

Las fechas del concurso de ascenso docente para subir de escala en la Carrera Pública Magisterial están precisadas en la plataforma de Evaluación Docente del Minedu.

Concurso de ascenso docente finalizará en los primeros meses de 2026.
Concurso de ascenso docente finalizará en los primeros meses de 2026. | Ministerio de Educación

El concurso de ascenso para miles de docentes en la Carrera Pública Magisterial cierra una nueva fase, en la etapa nacional, este 2025. A través de este proceso meritocrático, los maestros del Perú buscan mejorar sus condicionales salariales a través de la valoración de sus conocimientos pedagógicos y potenciación de su trayectoria profesional.

El proceso organizado por el Ministerio de Educación (Minedu) inició el 15 de mayo del presente año y culminará en febrero del 2026 con el fin de la etapa descentralizada, en la que se publican los resultados finales. Es preciso mencionar que la programación de este concurso aplica para la educación básica, pues existen otras modalidades como educación básica Mininter y Mindef.

TE RECOMENDAMOS

EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

lr.pe

¿Cuándo se publican los resultados finales de ascenso docente?

De acuerdo al cronograma establecido por Minedu, la publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la Prueba Nacional estará disponible el 18 de diciembre. Esto luego de que se hayan presentado la resolución de reclamos sobre el puntaje obtenido en el examen nacional a través del aplicativo dispuesto por la DIED.

ActividadInicioFin
Publicación de locales de evaluación para rendir la Prueba Nacional en el portal institucional del Minedu10/11/202510/11/2025
Aplicación de la Prueba Nacional23/11/202523/11/2025
Publicación de resultados preliminares de la Prueba Nacional a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu (a)05/12/202505/12/2025
Presentación de reclamos por parte del postulante sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional, a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu06/12/202512/12/2025
Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional presentados a través del aplicativo dispuesto por la DIED, en el portal institucional del Minedu10/12/202518/12/2025
Publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la Prueba Nacional, en el portal institucional del Minedu18/12/202518/12/2025

¿En qué fase está el concurso ascenso docente 2025?

Desde este 10 de diciembre hasta el 18, se lleva a cabo la resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en el examen nacional, rendido el 23 de noviembre.

Pasos para registrar un reclamo

Para registrar un reclamo, el primer paso es acceder a la plataforma Evaluación docente. Una vez dentro del portal, debe dirigirse a la sección del Concurso de Ascenso Docente y luego hacer clic en la opción 'Aplicativo de registro de reclamos'.

Al abrir el aplicativo, se solicitará ingresar con sus credenciales: el usuario corresponde al número de DNI y la contraseña es la registrada anteriormente. En caso de no recordarla, se puede utilizar la opción “Olvidé mi contraseña”.

PUEDES VER: Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar

lr.pe

Es importante ingresar correctamente el código captcha mostrado en pantalla antes de hacer clic en 'Ingresar'. Una vez dentro del sistema, en el menú lateral izquierdo, encontrará la sección 'Registro de Reclamos'.

El sistema permite registrar dos tipos de reclamos:

  • Reclamo por lectura de la Ficha de Respuestas
    Esta opción debe seleccionarse si se sospecha de un posible error en la lectura óptica de la ficha. Es importante tener presente que la revisión será completa y que, si se detectan marcas débiles o incompletas, el puntaje podría reducirse como resultado del nuevo análisis.
  • Reclamo por puntaje obtenido en la Prueba Nacional
    Esta alternativa está dirigida a quienes consideran que puede haber un error en el cálculo del puntaje final mostrado en el sistema.

El postulante puede optar por una o ambas opciones, según el caso. Para ello, debe hacer clic en 'Agregar' en cada una de las alternativas correspondientes. Finalmente, al terminar el proceso, se debe pulsar el botón 'Grabar' para enviar formalmente el reclamo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu publica la lista de postulantes clasificados tras la Prueba Nacional

Resultados de Ascenso Docente 2025: Minedu publica la lista de postulantes clasificados tras la Prueba Nacional

LEER MÁS
Más de 36.000 docentes postularán a concurso de acceso a cargos directivos y especialistas: fechas clave del Minedu

Más de 36.000 docentes postularán a concurso de acceso a cargos directivos y especialistas: fechas clave del Minedu

LEER MÁS
Ascenso Docente 2025 para profesores del Mindef: fecha límite de inscripción, cronograma y requisitos

Ascenso Docente 2025 para profesores del Mindef: fecha límite de inscripción, cronograma y requisitos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

Minedu anuncia la fecha oficial de inicio de clases 2026 en todo el país: revisa el cronograma

LEER MÁS
Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

Once distritos de Arequipa se quedan sin agua por 5 días: Sedapar anuncia corte de servicio del 10 al 14 de diciembre

LEER MÁS
Empresario desaparece en Trujillo: familiares reportan que está no habido tras salir a cobrar dinero

Empresario desaparece en Trujillo: familiares reportan que está no habido tras salir a cobrar dinero

LEER MÁS
Temblor en el Callao: sismo de magnitud 3,6 se sintió también en Lima, según IGP

Temblor en el Callao: sismo de magnitud 3,6 se sintió también en Lima, según IGP

LEER MÁS
Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima en emergencia: la necesidad de una ampliación urgente tardaría hasta 4 años más

Línea 1 del Metro de Lima en emergencia: la necesidad de una ampliación urgente tardaría hasta 4 años más

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Sociedad

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Una peruana es elegida entre los 30 jóvenes más exitosos de los EE.UU., según prestigiosa revista Forbes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025