Examen de ascenso docente 2025: revisa la fecha oficial de resultados finales, según Minedu

El concurso de ascenso para miles de docentes en la Carrera Pública Magisterial cierra una nueva fase, en la etapa nacional, este 2025. A través de este proceso meritocrático, los maestros del Perú buscan mejorar sus condicionales salariales a través de la valoración de sus conocimientos pedagógicos y potenciación de su trayectoria profesional.

El proceso organizado por el Ministerio de Educación (Minedu) inició el 15 de mayo del presente año y culminará en febrero del 2026 con el fin de la etapa descentralizada, en la que se publican los resultados finales. Es preciso mencionar que la programación de este concurso aplica para la educación básica, pues existen otras modalidades como educación básica Mininter y Mindef.

¿Cuándo se publican los resultados finales de ascenso docente?

De acuerdo al cronograma establecido por Minedu, la publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la Prueba Nacional estará disponible el 18 de diciembre. Esto luego de que se hayan presentado la resolución de reclamos sobre el puntaje obtenido en el examen nacional a través del aplicativo dispuesto por la DIED.

Actividad Inicio Fin Publicación de locales de evaluación para rendir la Prueba Nacional en el portal institucional del Minedu 10/11/2025 10/11/2025 Aplicación de la Prueba Nacional 23/11/2025 23/11/2025 Publicación de resultados preliminares de la Prueba Nacional a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu (a) 05/12/2025 05/12/2025 Presentación de reclamos por parte del postulante sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional, a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu 06/12/2025 12/12/2025 Resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en la Prueba Nacional presentados a través del aplicativo dispuesto por la DIED, en el portal institucional del Minedu 10/12/2025 18/12/2025 Publicación de la relación de postulantes con sus resultados finales de la Prueba Nacional, en el portal institucional del Minedu 18/12/2025 18/12/2025

¿En qué fase está el concurso ascenso docente 2025?

Desde este 10 de diciembre hasta el 18, se lleva a cabo la resolución de los reclamos sobre el puntaje obtenido en el examen nacional, rendido el 23 de noviembre.

Pasos para registrar un reclamo

Para registrar un reclamo, el primer paso es acceder a la plataforma Evaluación docente. Una vez dentro del portal, debe dirigirse a la sección del Concurso de Ascenso Docente y luego hacer clic en la opción 'Aplicativo de registro de reclamos'.

Al abrir el aplicativo, se solicitará ingresar con sus credenciales: el usuario corresponde al número de DNI y la contraseña es la registrada anteriormente. En caso de no recordarla, se puede utilizar la opción “Olvidé mi contraseña”.

Es importante ingresar correctamente el código captcha mostrado en pantalla antes de hacer clic en 'Ingresar'. Una vez dentro del sistema, en el menú lateral izquierdo, encontrará la sección 'Registro de Reclamos'.

El sistema permite registrar dos tipos de reclamos:

Reclamo por lectura de la Ficha de Respuestas

Esta opción debe seleccionarse si se sospecha de un posible error en la lectura óptica de la ficha. Es importante tener presente que la revisión será completa y que, si se detectan marcas débiles o incompletas, el puntaje podría reducirse como resultado del nuevo análisis.

Esta alternativa está dirigida a quienes consideran que puede haber un error en el cálculo del puntaje final mostrado en el sistema.

El postulante puede optar por una o ambas opciones, según el caso. Para ello, debe hacer clic en 'Agregar' en cada una de las alternativas correspondientes. Finalmente, al terminar el proceso, se debe pulsar el botón 'Grabar' para enviar formalmente el reclamo.

