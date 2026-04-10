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Habilitan buses gratis para ir a votar en siete distritos de Lima: rutas por las Elecciones 2026

Cuatro rutas estratégicas recorrerán avenidas principales, ofreciendo paraderos establecidos para asegurar el acceso de votantes en esta jornada electoral crucial.

Yape implementa buses gratuitos en siete distritos de Lima para las Elecciones Generales 2026, facilitando el traslado de más de 27 millones de peruanos a sus locales de votación.
Yape implementa buses gratuitos en siete distritos de Lima para las Elecciones Generales 2026, facilitando el traslado de más de 27 millones de peruanos a sus locales de votación. | composición LR

En el marco de las Elecciones Generales 2026, la billetera digital Yape anunció la implementación de buses gratuitos en siete distritos de Lima con el objetivo de facilitar el traslado de ciudadanos hacia sus locales de votación este domingo 12 de abril.

La iniciativa busca promover la participación electoral en una jornada clave en la que más de 27 millones de peruanos están llamados a sufragar y el transporte público no cubre las demandas.

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¿Cómo operará el servicio de transporte gratuito?

El servicio estará disponible desde las 8.00 a. m. hasta las 4.00 p. m. y cubrirá zonas de Carabayllo, Comas, Los Olivos, San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena del Mar y Villa El Salvador.

En total, se han dispuesto cuatro rutas estratégicas que recorrerán avenidas principales con paraderos establecidos para facilitar el acceso de los votantes.

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¿Cuáles son las rutas disponibles?

Ruta 1: Carabayllo – Comas

  • Paradero inicial: Av. Universitaria con Av. Manuel Prado.
  • Av. Universitaria con Av. Parque Zonal
  • Av. Universitaria con Av. Chumpu Ocllo
  • Av. Universitaria con Av. San Felipe
  • Av. Universitaria con Av. Los Inkas
  • Av. Universitaria con Av. Micaela Bastidas
  • Av. Universitaria con Av. 22 de Agosto
  • Paradero final: Av. Universitaria con Av. Parral.

Ruta 2: Los Olivos

  • Paradero inicial: Av. Universitaria con Av. Santa Elvira
  • Av. Universitaria con Av. Naranjal (Parque Naranjal)
  • Av. Universitaria con Av. Los Alisos
  • Av. Universitaria con Av. Carlos Izaguirre
  • Av. Carlos Izaguirre con Av. Santiago Antúnez de Mayolo (Municipalidad de Los Olivos)
  • Av. Santiago Antúnez de Mayolo, Cuadra 12 (Chifa Yen Yen)
  • Av. Santiago Antúnez de Mayolo con Av. Universitaria
  • Paradero final: Av. Angélica Gamarra con Av. Universitaria.

Ruta 3: San Miguel - Pueblo Libre - Magdalena

  • Paradero inicial: Av. La Marina con Callao y Tormalinas.
  • Av. La Marina con Av. Insurgentes
  • Av. La Marina con Av. Elmer Faucett
  • Av. La Marina con el Parque de las Leyendas
  • Av. La Marina, cuadra 5 (altura del Starbucks de Av. La Marina con Av. Sucre)
  • Av. Brasil con Av. Javier Prado
  • Paradero final: Av. Brasil con Jr. Inclán.

Ruta 4: Villa El Salvador

  • Paradero inicial: Av. Revolución con Av. Modelo
  • Av. Revolución con Av. El Sol
  • Av. Revolución con Av. Velasco Alvarado
  • Av. Revolución con Av. Bolívar
  • Av. Revolución con Av. José Carlos Mariátegui
  • Av. Revolución con Óvalo Las Palomas
  • Av. Revolución con Av. Universitaria
  • Paradero final: Av. Revolución con Av. María Reiche.

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