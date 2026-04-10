Habilitan buses gratis para ir a votar en siete distritos de Lima: rutas por las Elecciones 2026

Yape implementa buses gratuitos en siete distritos de Lima para las Elecciones Generales 2026, facilitando el traslado de más de 27 millones de peruanos a sus locales de votación. | composición LR

Yape implementa buses gratuitos en siete distritos de Lima para las Elecciones Generales 2026, facilitando el traslado de más de 27 millones de peruanos a sus locales de votación. | composición LR

En el marco de las Elecciones Generales 2026, la billetera digital Yape anunció la implementación de buses gratuitos en siete distritos de Lima con el objetivo de facilitar el traslado de ciudadanos hacia sus locales de votación este domingo 12 de abril.

La iniciativa busca promover la participación electoral en una jornada clave en la que más de 27 millones de peruanos están llamados a sufragar y el transporte público no cubre las demandas.

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¿Cómo operará el servicio de transporte gratuito?

El servicio estará disponible desde las 8.00 a. m. hasta las 4.00 p. m. y cubrirá zonas de Carabayllo, Comas, Los Olivos, San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena del Mar y Villa El Salvador.

En total, se han dispuesto cuatro rutas estratégicas que recorrerán avenidas principales con paraderos establecidos para facilitar el acceso de los votantes.

¿Cuáles son las rutas disponibles?

Ruta 1: Carabayllo – Comas

Paradero inicial : Av. Universitaria con Av. Manuel Prado.

: Av. Universitaria con Av. Manuel Prado. Av. Universitaria con Av. Parque Zonal

Av. Universitaria con Av. Chumpu Ocllo

Av. Universitaria con Av. San Felipe

Av. Universitaria con Av. Los Inkas

Av. Universitaria con Av. Micaela Bastidas

Av. Universitaria con Av. 22 de Agosto

Paradero final: Av. Universitaria con Av. Parral.

Ruta 2: Los Olivos

Paradero inicial : Av. Universitaria con Av. Santa Elvira

: Av. Universitaria con Av. Santa Elvira Av. Universitaria con Av. Naranjal (Parque Naranjal)

Av. Universitaria con Av. Los Alisos

Av. Universitaria con Av. Carlos Izaguirre

Av. Carlos Izaguirre con Av. Santiago Antúnez de Mayolo (Municipalidad de Los Olivos)

Av. Santiago Antúnez de Mayolo, Cuadra 12 (Chifa Yen Yen)

Av. Santiago Antúnez de Mayolo con Av. Universitaria

Paradero final: Av. Angélica Gamarra con Av. Universitaria.

Ruta 3: San Miguel - Pueblo Libre - Magdalena

Paradero inicial : Av. La Marina con Callao y Tormalinas.

: Av. La Marina con Callao y Tormalinas. Av. La Marina con Av. Insurgentes

Av. La Marina con Av. Elmer Faucett

Av. La Marina con el Parque de las Leyendas

Av. La Marina, cuadra 5 (altura del Starbucks de Av. La Marina con Av. Sucre)

Av. Brasil con Av. Javier Prado

Paradero final: Av. Brasil con Jr. Inclán.

Ruta 4: Villa El Salvador

Paradero inicial : Av. Revolución con Av. Modelo

: Av. Revolución con Av. Modelo Av. Revolución con Av. El Sol

Av. Revolución con Av. Velasco Alvarado

Av. Revolución con Av. Bolívar

Av. Revolución con Av. José Carlos Mariátegui

Av. Revolución con Óvalo Las Palomas

Av. Revolución con Av. Universitaria

Paradero final: Av. Revolución con Av. María Reiche.

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