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Sociedad

Minedu confirma que no habrá clases este viernes 10 y lunes 13 de abril por Elecciones Generales en estos colegios

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, instó a las autoridades a coordinar con los organismos electorales para asegurar la recuperación de clases tras el proceso electoral.

Minedu anuncia suspensión de clases presenciales por elecciones generales
Minedu anuncia suspensión de clases presenciales por elecciones generales | Minedu

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que este viernes 10 y lunes 13 de abril no habrá clases presenciales en los colegios a nivel nacional que serán utilizados como locales de votación para las elecciones generales del domingo 12. En total, 10.130 instituciones educativas serán acondicionadas para el desarrollo de los comicios.

Según el plan de coordinación entre el sector y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), estos centros deberán estar disponibles durante esos días para permitir la instalación, ejecución y cierre del proceso electoral.

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Clases se mantienen en colegios no habilitados

El Minedu precisó que las instituciones educativas que no funcionen como locales de votación desarrollarán sus clases con normalidad en modalidad presencial.

Asimismo, las direcciones y gerencias regionales de Educación (DRE y GRE), junto con las unidades de gestión educativa local (UGEL), deberán garantizar la disponibilidad oportuna de los colegios públicos y privados seleccionados, a fin de cumplir con los plazos establecidos.

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Coordinación y recuperación de clases

La ministra de Educación, María Esther Cuadros, exhortó a las autoridades regionales a coordinar con los organismos electorales para asegurar un proceso ordenado. Además, indicó que se deberán adoptar medidas organizativas y pedagógicas para que los estudiantes recuperen las clases perdidas.

En esa línea, el sector Educación encargó a sus instancias descentralizadas supervisar el uso adecuado de la infraestructura escolar y garantizar que los locales queden en óptimas condiciones tras las elecciones.

Con esta disposición, el Minedu busca contribuir al desarrollo del proceso electoral sin afectar la continuidad del servicio educativo en el país.

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