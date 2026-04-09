Instituciones toman postura a favor de candidatos a 2 días de las elecciones

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP otorgó al presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, una placa de reconocimiento por el “respaldo” que el Legislativo le dio a la Policía a través de las leyes impulsadas consideradas como “procrimen”.

Este “agradecimiento” se dio pese a que Rospigliosi acaba de ser sentenciado en primera instancia por difamar a Delia Espinoza. Además, fue uno de los principales promotores de la Ley 32130, que transfirió la investigación del delito a la PNP, dando más garantías de defensa a los criminales.

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“Nos sentimos gustosos de tenerlo aquí presente, y esta es una muestra de agradecimiento por todo el apoyo que usted ha brindado desde el Parlamento Nacional a la Dirincri en la lucha contra la criminalidad organizada”, afirmó el general de la Policía Nacional de Perú, Víctor Revoredo.

La ceremonia se realizó en la sede de la Dirincri en el Cercado de Lima en horas de la mañana del último jueves 9 de abril. El evento contó con la presencia de coroneles, oficiales, suboficiales y personal civil de la institución policial. Estos funcionarios resaltaron las normas aprobadas desde el Congreso a pesar de que diversos expertos las han calificado como de “impunidad” y “procrimen”.

Asimismo, la entidad entregó —como acto protocolar— una gorra institucional de la PNP a Rospigliosi, “símbolo de reconocimiento y de estrecha coordinación con el Poder Legislativo policial en la defensa de la seguridad ciudadana”.

La cuenta de X del Congreso del Perú fue utilizada para informar sobre este “reconocimiento”, acompañado de fotos y un video donde aparecen el titular del Parlamento y Revoredo.

Cabe precisar que Fernando Rospigliosi es actualmente candidato al Senado por Fuerza Popular y ha centrado su campaña en buscar el voto de la Policía.

Asimismo, el evento ocurre a tan solo dos días de las elecciones generales y a uno de que entre en rigor el silencio electoral, que prohíbe todo tipo de propaganda política.

Prelatura llama al voto al ‘provida’ y ‘profamilia’

La prelatura de Yauyos, vinculada desde su creación a la prelatura personal Opus Dei, publicó un comunicado, redactado en nombre de su obispo, Ricardo García, en el que se llamó a votar por un candidato que —entre otros criterios— sea “provida” y “profamilia”.

“Al momento de elegir, los animo a considerar con seriedad algunos criterios fundamentales: personas comprometidas con el respeto al sistema democrático, la Constitución, las leyes y la Ley de Dios como fundamento de la recta conciencia; candidatos que respeten y promuevan la vida, la libertad, la familia y la propiedad privada, según los principios cristianos; autoridades con trayectoria limpia, sin vínculos con la corrupción y la violencia; líderes con capacidad, experiencia real y equipo para gobernar”, se lee en el comunicado.

Si bien el mensaje no hace alusión explícita a ningún candidato, ha sido interpretado en redes sociales como un llamado en favor del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien no ha negado en más de una ocasión sus vínculos con el Opus Dei.

“Con mucha honra, soy miembro del Opus Dei desde los 19 años, con celibato y compromisos incluidos; a mí me da un placer muy grande”, afirmó el exalcalde de Lima en una entrevista pasada.

El candidato de Renovación Popular también ha mantenido una relación cercana con Juan Luis Cipriani, exarzobispo de Lima y también miembro de ‘La Obra’. Durante su gestión municipal, López Aliaga condecoró a Cipriani con la Medalla de la Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz, el máximo reconocimiento que puede concederse desde el cargo edil. El exburgomaestre también lo defendió cuando fue acusado de pederastia en un artículo publicado por el diario español ‘El País’.