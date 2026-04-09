HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Instituciones toman postura a favor de candidatos a 2 días de las elecciones

Respaldos. El comandante general de la PNPN, Victor Revoredo, no escatimó en halagos hacia el presidente del Congreso e incluso señaló que la policía “siempre estaría agradecida con él”. Esto pese a que Rospigliosi está en campaña activa al Senado.

Mientras Rospigliosi recibe una placa, la prelatura pide votar por un candidato provida. Foto: Composición/LR
Mientras Rospigliosi recibe una placa, la prelatura pide votar por un candidato provida. Foto: Composición/LR

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP otorgó al presidente encargado del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi, una placa de reconocimiento por el “respaldo” que el Legislativo le dio a la Policía a través de las leyes impulsadas consideradas como “procrimen”.

Únete a nuestro canal de política y economía

Este “agradecimiento” se dio pese a que Rospigliosi acaba de ser sentenciado en primera instancia por difamar a Delia Espinoza. Además, fue uno de los principales promotores de la Ley 32130, que transfirió la investigación del delito a la PNP, dando más garantías de defensa a los criminales.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO MINTIÓ Y PEDRO CASTILLO REAPARECE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

“Nos sentimos gustosos de tenerlo aquí presente, y esta es una muestra de agradecimiento por todo el apoyo que usted ha brindado desde el Parlamento Nacional a la Dirincri en la lucha contra la criminalidad organizada”, afirmó el general de la Policía Nacional de Perú, Víctor Revoredo.

La ceremonia se realizó en la sede de la Dirincri en el Cercado de Lima en horas de la mañana del último jueves 9 de abril. El evento contó con la presencia de coroneles, oficiales, suboficiales y personal civil de la institución policial. Estos funcionarios resaltaron las normas aprobadas desde el Congreso a pesar de que diversos expertos las han calificado como de “impunidad” y “procrimen”.

Asimismo, la entidad entregó —como acto protocolar— una gorra institucional de la PNP a Rospigliosi, “símbolo de reconocimiento y de estrecha coordinación con el Poder Legislativo policial en la defensa de la seguridad ciudadana”.

La cuenta de X del Congreso del Perú fue utilizada para informar sobre este “reconocimiento”, acompañado de fotos y un video donde aparecen el titular del Parlamento y Revoredo.

Cabe precisar que Fernando Rospigliosi es actualmente candidato al Senado por Fuerza Popular y ha centrado su campaña en buscar el voto de la Policía.

Asimismo, el evento ocurre a tan solo dos días de las elecciones generales y a uno de que entre en rigor el silencio electoral, que prohíbe todo tipo de propaganda política.

PUEDES VER: Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia: "¿Sabes qué, hermanón? No te confundas"

lr.pe

Prelatura llama al voto al ‘provida’ y ‘profamilia’

La prelatura de Yauyos, vinculada desde su creación a la prelatura personal Opus Dei, publicó un comunicado, redactado en nombre de su obispo, Ricardo García, en el que se llamó a votar por un candidato que —entre otros criterios— sea “provida” y “profamilia”.

“Al momento de elegir, los animo a considerar con seriedad algunos criterios fundamentales: personas comprometidas con el respeto al sistema democrático, la Constitución, las leyes y la Ley de Dios como fundamento de la recta conciencia; candidatos que respeten y promuevan la vida, la libertad, la familia y la propiedad privada, según los principios cristianos; autoridades con trayectoria limpia, sin vínculos con la corrupción y la violencia; líderes con capacidad, experiencia real y equipo para gobernar”, se lee en el comunicado.

Si bien el mensaje no hace alusión explícita a ningún candidato, ha sido interpretado en redes sociales como un llamado en favor del candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien no ha negado en más de una ocasión sus vínculos con el Opus Dei.

“Con mucha honra, soy miembro del Opus Dei desde los 19 años, con celibato y compromisos incluidos; a mí me da un placer muy grande”, afirmó el exalcalde de Lima en una entrevista pasada.

El candidato de Renovación Popular también ha mantenido una relación cercana con Juan Luis Cipriani, exarzobispo de Lima y también miembro de ‘La Obra’. Durante su gestión municipal, López Aliaga condecoró a Cipriani con la Medalla de la Orden al Mérito en el grado de Gran Cruz, el máximo reconocimiento que puede concederse desde el cargo edil. El exburgomaestre también lo defendió cuando fue acusado de pederastia en un artículo publicado por el diario español ‘El País’.

Notas relacionadas
Elecciones 2026: los antecedentes de los vicepresidentes de Keiko Fujimori, Ricardo Belmont, López Chau y López Aliaga

Elecciones 2026: los antecedentes de los vicepresidentes de Keiko Fujimori, Ricardo Belmont, López Chau y López Aliaga

LEER MÁS
Elecciones 2026: congresista Héctor Ventura es sancionado con S/55.000 por entregar machetes en Tumbes

Elecciones 2026: congresista Héctor Ventura es sancionado con S/55.000 por entregar machetes en Tumbes

LEER MÁS
Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia: "¿Sabes qué, hermanón? No te confundas"

Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia: "¿Sabes qué, hermanón? No te confundas"

LEER MÁS
¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

¿Qué es la valla electoral y cómo funciona en Elecciones Generales Perú 2026?

LEER MÁS
Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

Elecciones 2026: qué pasa si no pago la multa por no votar el 12 de abril

LEER MÁS
¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

¿Desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar en las Elecciones 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Multa por no votar este domingo 12 de abril: cuánto pagarás en estas Elecciones 2026

Multa por no votar este domingo 12 de abril: cuánto pagarás en estas Elecciones 2026

LEER MÁS
Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia: "¿Sabes qué, hermanón? No te confundas"

Fernando Olivera rechaza propuesta de Ricardo Belmont para ser ministro de Justicia: "¿Sabes qué, hermanón? No te confundas"

LEER MÁS
Elecciones 2026: PNP condecora a Fernando Rospigliosi por respaldo del Congreso a ley pro crimen

Elecciones 2026: PNP condecora a Fernando Rospigliosi por respaldo del Congreso a ley pro crimen

LEER MÁS
Elecciones 2026: partido de Ricardo Belmont, CPP y PPP no presentaron su rendición de cuentas ante de la ONPE

Elecciones 2026: partido de Ricardo Belmont, CPP y PPP no presentaron su rendición de cuentas ante de la ONPE

LEER MÁS
Ley seca Perú: cuándo empieza, horarios y qué está prohibido por Elecciones 2026

Ley seca Perú: cuándo empieza, horarios y qué está prohibido por Elecciones 2026

LEER MÁS
Lima Provincias: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

Lima Provincias: estos son los candidatos al Senado y Diputados en Elecciones Generales 2026

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El trágica historia del sastre que intentó volar y terminó por oscurecer la Torre de Eiffel

Cierre de campaña: Alfonso López Chau, Keiko Fujimori y Jorge Nieto tuvieron sus últimos eventos públicos en Lima

Magneto concierto Perú 2026: fecha, venta y cómo comprar entradas en Ticketmaster para el show del grupo mexicano

Política

Cierre de campaña: Alfonso López Chau, Keiko Fujimori y Jorge Nieto tuvieron sus últimos eventos públicos en Lima

Elecciones 2026: los antecedentes de los vicepresidentes de Keiko Fujimori, Ricardo Belmont, López Chau y López Aliaga

Elecciones 2026: congresista Héctor Ventura es sancionado con S/55.000 por entregar machetes en Tumbes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cierre de campaña: Alfonso López Chau, Keiko Fujimori y Jorge Nieto tuvieron sus últimos eventos públicos en Lima

Instituciones toman postura a favor de candidatos a 2 días de las elecciones

Elecciones 2026: los antecedentes de los vicepresidentes de Keiko Fujimori, Ricardo Belmont, López Chau y López Aliaga

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025