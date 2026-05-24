Rosangella Barbarán y Ernesto Zunini se enfrentaron en el eje de juventud y deporte. Foto: composición LR.

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Ernesto Zunini, técnico de Juntos por el Perú, sindicó al fujimorismo como una de las fuerzas políticas responsables de la situación de precariedad que atraviesa la juventud peruana. El representante de Juntos por el Perú intervino frente a Rosangella Barbarán, técnica de Fuerza Popular.

"Hay que tener audacia para hablar de juventud con los antecedentes del fujimorismo. Hay que preguntarnos si queremos seguir con este modelo fujimorista o cambiamos. Tenemos propuestas efectivas. En este modelo fujimorista, 7 de cada 10 jóvenes no podrán pisar una universidad. Nosotros vamos a recoger la educación superior como un derecho constitucional. Mientras esto dure, ampliaremos las becas del Estado, enfocándonos en los jóvenes de zonas de pobreza marginal. Declaramos apoyo total a los deportistas de nuestro país, Lima 2027 será el evento mejor organizado de la historia de nuestro país", indicó el técnico de Juntos por el Perú.

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Barbarán, por su parte, centró su discurso en fortalecer la educación técnica.

"Quiero levantar la voz por toda una generación que fue olvidada por los últimos gobiernos. Miles de jóvenes terminan el colegio sin saber si van a llevar una carrera. Muchos tuvimos que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y otros abandonan los estudios por no poder pagarlos. En el deporte ocurre lo mismo, ¿Cuantos talentos tuvieron que abandonar sus sueños por qué no podían costear sus pasajes?. (...) Proponemos la modernización total de la educación técnica".