Roberto Sánchez presentará denuncia penal por presunto complot contra Pedro Castillo: "Han confesado su delito"

El anuncio fue realizado durante un mitin en San Juan de Lurigancho. Foto: Compisición/LR

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El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, anunció que el partido político presentará una denuncia penal contra quienes resulten responsables del presunto complot que orquestó contra el gobierno del sentenciado expresidente Pedro Castillo.

Las declaraciones del postulante se producen luego de que el candidato a la vicepresidencia de Fuerza Popular, Miguel Torres, sostuviera que existió una coordinación entre la Fiscalía y el Congreso para “sacar” a Castillo del Palacio de Gobierno.

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"Así que a confesión de parte, relevo de pruebas. El pez muere por la boca. Han confesado su delito. Este pueblo soberano el día de mañana como corresponde, este pueblo demócrata, este pueblo que pide justicia, estaremos en condiciones de presentar una denuncia que involucre a todos los que complotaron contra la democracia, contra el gobierno del pueblo", exclamó.

Las declaraciones de Sánchez fueron realizadas durante un mitin llevado a cabo en la plaza principal del sector José Carlos Mariátegui, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

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El pasado 22 de mayo, Miguel Torres, candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, admitió que la agrupación encabezada por Keiko Fujimori mantuvo coordinaciones con el Congreso, la Fiscalía —dirigida entonces por Patricia Benavides— y otros actores políticos con el objetivo de retirar a Pedro Castillo de la Presidencia.

"Sacar al señor Castillo no fue sencillo (…) Los periodistas lo hicieron, el Congreso también lo hizo, el Ministerio Público también lo hizo. Fue verdaderamente una suma de esfuerzos para que ese señor se vaya", declaró durante una entrevista en "Ahora y en La Hora.

El representante de Fuerza Popular también defendió las acciones emprendidas para frenar el avance del gobierno de Pedro Castillo. “El Perú ya no aguanta más. Lo que hemos tenido en los últimos cinco años ha sido terrible (...) porque se ha tenido que hacer toda una gesta de contención”, sostuvo el candidato.

"No hay que quitarle mérito, él también puso su granito de arena", acotó Torres.