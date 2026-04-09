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Balacera en el Jirón de la Unión: capturan a dos asaltantes tras robo de US$16.000 a cambista

Los detenidos, Brezhnev Delgado y Carlos Ojeda, forman parte de la banda criminal Los Malditos Fierreros. La Policía sigue investigando posibles cómplices de este violento hecho.

Una balacera en el Jirón de la Unión, Lima, causó pánico este jueves 9 de abril, cuando delincuentes armados asaltaron a un cambista ante numerosos transeúntes.
Una balacera en el Jirón de la Unión, Lima, causó pánico este jueves 9 de abril, cuando delincuentes armados asaltaron a un cambista ante numerosos transeúntes. | PNP

Una balacera desató el pánico este jueves 9 de abril en el Jirón de la Unión, en pleno Centro de Lima, cuando delincuentes armados atacaron a un cambista ante decenas de transeúntes. El hecho ocurrió minutos después de las 6:00 p. m., en una de las zonas más concurridas de la capital, muy cerca del Centro Cívico de Lima.

De acuerdo con los primeros reportes, los sujetos interceptaron a la víctima para arrebatarle un fuerte monto de dinero. Durante el asalto, se produjeron varios disparos que generaron escenas de caos entre peatones y comerciantes de la zona. Testigos indicaron que muchos buscaron refugio en tiendas cercanas para evitar ser alcanzados por las balas.

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Detienen a dos hombres por asalto

Agentes de la Policía Nacional del Perú capturaron en flagrancia de dos presuntos implicados, identificados como Brezhnev Delgado Godoy (30) y Carlos Ojeda Malpartida (20). Según información oficial del Ministerio del Interior, ambos habrían sustraído 16 mil dólares al cambista.

Durante la intervención, los efectivos incautaron el dinero robado, dos teléfonos celulares, un chaleco utilizado por cambistas y una motocicleta lineal que habría sido empleada para perpetrar el asalto. Además, se conoció que los detenidos cuentan con antecedentes por delitos como tráfico ilícito de drogas, hurto y tenencia ilegal de armas.

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Banda criminal estaría tras crimen

Las autoridades indicaron que los sujetos integrarían una presunta banda criminal conocida como Los Malditos Fierreros, dedicada al robo agravado bajo la modalidad de raqueteo contra cambistas en el Cercado de Lima.

El operativo se desarrolló en medio de una jornada particularmente concurrida en el centro histórico, donde además se realizaban actividades políticas por el cierre de campaña en calles aledañas. La Policía continúa con las diligencias para determinar si hay más implicados en este hecho que, por la alta afluencia de personas en la zona, pudo terminar en una tragedia mayor.

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