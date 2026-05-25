Esta gigantesca universidad tiene más de 200 hectáreas, un planetario y acuario, pero hoy está abandonada en un cerro de Lima: solo funcionó 9 años
Durante su breve existencia, esta universidad solamente logró graduar a 79 estudiantes y enfrentó serios problemas como la falta de laboratorios y una planificación académica deficiente.
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En un cerro de la provincia de Huarochirí, en Lima, permanece abandonada la imponente infraestructura de la Universidad Santo Domingo de Guzmán (USDG), una casa de estudios que prometía revolucionar la educación superior en Perú con un campus de más de 200 hectáreas, planetario y hasta un acuario. El proyecto fue impulsado por el Dr. Danilo de la Cruz Moreno y comenzó oficialmente en 2013 con apenas 300 estudiantes matriculados en las carreras de Ingeniería y Educación.
Sin embargo, la historia de esta universidad terminó abruptamente luego de que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le negara el licenciamiento institucional por no cumplir las condiciones básicas de calidad exigidas por la Ley Universitaria. La institución dejó de funcionar definitivamente en 2022. Durante toda su existencia, solo 79 estudiantes lograron graduarse.
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¿Cómo luce hoy la universidad abandonada en un cerro de Lima y qué áreas tenía?
Actualmente, la Universidad Santo Domingo de Guzmán se encuentra en completo abandono entre los cerros de San Antonio, en Huarochirí. A pesar del deterioro, gran parte de su infraestructura continúa en pie y sorprende por sus dimensiones.
En los videos compartidos por los youtubers Dilo nomás y Marko TK, se pueden apreciar pabellones vacíos con salones intactos, baños en buen estado y una gigantesca piscina cubierta de polvo que habría funcionado como acuario. El recorrido también deja ver extensas áreas verdes descuidadas, patios con mesas de ajedrez y tres inmensas estructuras de cinco pisos construidas con acabados de cerámica. Asimismo, en la parte más alta del cerro todavía se mantiene un planetario cuyo interior permanece relativamente conservado, aunque por fuera evidencia el inevitable paso del tiempo.
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Universidad abandonada en un cerro de Lima
¿Por qué Sunedu ordenó el cierre de la Universidad Santo Domingo de Guzmán?
El cierre de la Universidad Santo Domingo de Guzmán ocurrió luego de que Sunedu concluyera que la institución no cumplía con las condiciones básicas de calidad necesarias para seguir operando. Entre las principales deficiencias detectadas figuraban la ausencia de laboratorios y talleres equipados, problemas en la planificación académica y la falta de un proyecto institucional viable que garantizara la continuidad educativa de sus estudiantes.