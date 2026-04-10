Caen 7 integrantes de la superbanda que robó 8 kilos de oro en la Costa Verde

Caen 7 miembros de la banda que robó 8 kilos de oro en la Costa Verde.

Caen 7 miembros de la banda que robó 8 kilos de oro en la Costa Verde.

La investigación avanzó a partir de registros fílmicos, información confidencial y derivó en el allanamiento de 19 inmuebles donde se incautaron elementos vinculados a los hechos, incluyendo 17 vehículos, un arma de fuego y prendas de vestir utilizadas en los atracos. Siete integrantes de la superbanda que robó los 8 kilos de oro en la Costa Verde fueron capturados, según lo confirmó la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste (equipo 3), a cargo del fiscal provincial Edwin Velásquez Velasco.

Otros implicados de la banda criminal ‘Los Injertos del Callao y Ventanilla’ ya han sido identificados y, aunque permanecen prófugos, sus capturas son inminentes. Mientras tanto, la Justicia continúa con las diligencias para determinar el destino de las dos barras de oro (de 4 kilos cada una) robadas el 22 de marzo.

TE RECOMENDAMOS ¿QUIÉN ES ROBERTO SÁNCHEZ? Y LAS MENTIRAS DE KEIKO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Esta banda, investigada también por el asesinato de cuatro personas, inició sus operaciones criminales en mayo de 2025.

Durante la diligencia de esta madrugada, no solo se confiscó una pistola, sino casquillos de bala, dinero en efectivo y otras evidencias fundamentales para el desarrollo de las indagaciones.

PUEDES VER: Asalto millonario en el Circuito de Playas: roban lingotes de oro y dejan dos heridos en violento ataque en San Miguel

Asimismo, se obtuvo la detención en flagrancia de dos personas por tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas y municiones.

Según la investigación, la red interceptó con 14 vehículos el 22 de marzo de 2026, a dos automóviles que trasladaban dos lingotes de oro en el Circuito de Playas de la Costa Verde, con armas de fuego de corto y largo alcance para robar el metal precioso.

De acuerdo con la fiscalía, esta red mafiosa estaría liderada por Giancarlo Infante Ávalos, conocido como Cholo Jean, y entre sus integrantes se encuentran Manuel López Barrantes (a) Manuelito, José Nole Palacios (a) Nole, Manuel Pacheco Murrieta (a) Pacheco, Joel Rodríguez Saldarriaga (a) Joel, Lorenzo Castro Fernández (a) Lorenzo.

También, Aldo García Condori (a) Aldo, Aldair Ccopa Yauli (a) Aldair, Dannfer Alberto Centeno Lazarte (a) Alberto, Anthony Yeren Enriquez (a) Anthony, Vanessa Yeren Tapia, José Barba Huaman (a) Barba, Jorge Yeren Tapia (a) Jorge, entre otros, haciendo un total aproximado de 18 integrantes.

Otros hechos que ha identificado la fiscalía implican el robo de un vehículo que también trasladaba oro en San Martín de Porres, en enero de este año, cuando los investigados simularon un operativo policial con el apoyo de 10 vehículos para concretar el crimen.

En el mismo mes, también interceptaron con autos y motos lineales un furgón que trasladaba equipos tecnológicos valorizados en US$94.000, en el Callao.

Es importante indicar que a los detenidos también se les investiga por el homicidio de cuatro personas que conocían de las operaciones de la organización criminal, entre enero y diciembre de 2025. Los asesinatos se habrían cometido para ‘silenciar’ a las víctimas.