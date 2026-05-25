Dejan granada en penal Castro Castro con mensaje a presunto extorsionador: "El INPE te protege"

Desconocidos dejaron una granada en la puerta del penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, junto a una carta extorsiva dirigida a un interno identificado como “Chon”. | Difusión

Desconocidos dejaron una granada en la puerta del penal Miguel Castro Castro, en San Juan de Lurigancho, junto a una carta extorsiva dirigida a un interno identificado como “Chon”. | Difusión

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La mañana de este lunes, desconocidos dejaron una granada en la puerta del penal Miguel Castro Castro, administrado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), junto a una carta extorsiva en la que exigían a un presunto extorsionador dentro de la cárcel que dejara de atacar empresas de transporte. De lo contrario, amenazaban con volver a atentar contra la prisión.

El papel está firmado por La Federación, organización criminal vinculada a delitos de sicariato, robo agravado y extorsión en Lima y Callao. El explosivo fue hallado fuera del establecimiento, ubicado en Los Sauces LT J4, San Juan de Lurigancho (SJL).

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‘‘El INPE te protege’’: mensaje a alias 'Chom'

El mensaje amenazante está dirigido contra un interno identificado como José Carlos Rodríguez Fernández, alias 'Chom', quien permanece recluido en dicho penal tras ser capturado en Surco a inicios de este año. El investigado es señalado de ordenar ataques y extorsiones contra transportistas y comerciantes en Lima Sur.

En el manuscrito que estaba dentro de una caja de cartón, los autores acusan al recluso de continuar extorsionando a empresas de transporte desde el pabellón B del establecimiento penitenciario y aseguran que tendría acceso a un celular dentro del recinto. Además, lanzan amenazas directas contra el penal y responsabilizan al INPE de proteger al interno.

“Deja de extorsionar a las empresas de transporte. Ya sabemos que tienes celular en tu pabellón y que el INPE te protege”, se lee en parte de la hoja. La Policía Nacional cercó la zona mientras especialistas de la UDEX realizaron las diligencias correspondientes para neutralizar el explosivo y recoger evidencias. El instituto no se ha pronunciado al cierre de esta nota.

Granadas en penal Castro Castro

No es la primera vez que ocurre un hecho similar en este establecimiento penitenciario. En el 2025, hubo al menos dos incidentes con explosivos.

En junio, sujetos dejaron una granada y una carta extorsiva en la que exigían el traslado de un interno vinculado a una organización criminal. El INPE aseguró que no cedería ante amenazas y reforzó las medidas de control en los penales.

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