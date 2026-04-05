Áltica, encuestadora mexicana, niega encuesta a favor de López Aliaga: "No ha sido elaborado por nuestras empresas"

La encuestadora mexicana se pronunció sobre la difusión de una encuesta. Foto: Composición/LR

La encuestadora mexicana se pronunció sobre la difusión de una encuesta. Foto: Composición/LR

La encuestadora mexicana Áltica desmintió haber realizado una encuesta en la que aparece el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con más de 20% de intención de voto con miras a las Elecciones 2026.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Áltica expresó: "Informamos de manera categórica que dicho estudio NO ha sido elaborado, autorizado ni difundido por nuestra empresa".

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Luego, agregó en su comunicado: "Reiteramos que toda la información, estudios y resultados generados por nuestra firma se publican exclusivamente a través de nuestros canales oficiales, específicamente nuestra cuenta de X y nuestro sitio web, los cuales constituyen la única fuente válida y verificable de nuestro trabajo”.

En esa misma línea, la encuestadora afirmó que desconoce el origen, la metodología y la veracidad de la encuesta difundida. ".

En esa misma línea, la encuestadora afirmó que desconoce el origen, la metodología y la veracidad de la encuesta difundida. "Deslindamos cualquier responsabilidad respecto a su contenido, interpretación o difusión", advirtió.

Comunicado de Áltica

Áltica hace un llamado a la verificación de encuestas

Por otro lado, Áltica pidió a los medios de comunicación, actores públicos y a la ciudadanía verificar la autenticidad de la información antes de compartirla, así como a remitirse únicamente a sus cuentas oficiales para consultar datos confiables debidamente sustentados.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, el rigor metodológico y la difusión responsable de información", acotó.