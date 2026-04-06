Confirman la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní en ataque de Israel

Mediante un comunicado difundido por medios iraníes, la Guardia Revolucionaria anunció la muerte de su jefe de inteligencia, Majid Khademi, durante un bombardeo. La acusación por parte de Therán fue directa contra Israel y Estados Unidos, misma que fue confirmada por uno de los dos frentes, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, y las Fuerzas de Defensa se atribuyeron la responsabilidad del deceso.

Cabe recordar que la figura militar había sido recientemente nombrada tras el fallecimiento de su predecesor, Mohammad Kazemi, quien también murió en un ataque desde Jerusalén el pasado 15 de junio de 2025. Antes de ocupar aquel rol, Khademi fue jefe de la Organización de Protección de Inteligencia del Ministerio de Defensa y jefe de la Protección de Inteligencia de la IRGC.

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Irán reafirma su posición

Mohamad Akraminia, portavoz del ejército, informó que la República Islámica mantiene la idea de “continuar mientras las autoridades políticas lo consideren oportuno". "El enemigo sin duda se arrepentirá, porque tras el conflicto necesitamos alcanzar un umbral de seguridad y no ser testigos de otra acción", añadió.

Por otra parte, la agencia de noticias Irna reveló que la nación “transmitió a Pakistán” su rechazo a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra. La contestación fue expuesta en diez puntos e insiste en un fin definitivo.

A la par de estos pronunciamientos, se reportó que dos complejos petroquímicos, entre ellos la mayor instalación gasística del país, fueron atacados después de que el presidente Donald Trump amenazara con destruir infraestructura civil. Las amenazas continúan contra Irán con la finalidad de que este reabra un flujo normal en el estrecho de Ormuz.

Una apertura a medias

En medio del interés de EE. UU. por el pase marítimo, se confirmó el cruce de un tercer barco, propiedad de un armador turco —el buque con bandera panameña Ocean Thunder, con destino a Malasia—, que atravesó la vía marítima el domingo por la noche, anunció el ministro turco de Transportes, Abdulkadir Uraloglu.

Además, un petrolero con bandera india y de posesión japonesa también cruzó el pase, indicó la compañía Mitsui O.S.K. Lines. Cabe indicar que la navegación de ciertos navíos viene siendo permitida previa negociación con Teherán.