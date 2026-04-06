Movistar Empresas lidera el mercado de conectividad móvil industrial

La tecnología se encuentra en todas partes. En sectores industriales, como minería, puertos y logística, mantener las operaciones conectadas y bajo control es vital para evitar retrasos y riesgos críticos que afecten los resultados de las empresas. Ante este desafío, las redes móviles industriales surgen como la solución diseñada para una operatividad segura; en este escenario, Movistar Empresas se ha convertido en el aliado estratégico de las principales empresas del país, conectando sus operaciones más importantes.

Liderazgo de Movistar Empresas

Actualmente, Movistar Empresas lidera el mercado de redes móviles industriales, gestionando ocho proyectos importantes que representan el 80% de este segmento en el país. Esto permite a las compañías operar con agilidad, seguridad y decisiones basadas en datos.

“Nuestro liderazgo en redes móviles industriales no es solo técnico, sino operativo, al garantizar la continuidad de procesos críticos donde la conectividad es vital”, comenta Germán Fernández, Director B2B de Movistar Empresas.

Hoy, la conectividad es el motor que mueve la operatividad de las empresas. Esta tecnología transforma procesos complejos en flujos dinámicos y productivos. Al garantizar transmisión de datos estable y en tiempo real, Movistar Empresas facilita la gestión de activos y procesos críticos, acelerando la transición hacia la Industria 5.0 bajo un modelo data-driven, donde la evidencia de los datos guía cada paso de la operación.

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De este modo, Movistar Empresas habilita operaciones inteligentes y automatizadas, preparando al sector industrial para el futuro tecnológico y la integración total con soluciones 5G, asegurando operaciones más rentables y un uso inteligente de recursos.

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