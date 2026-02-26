HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara
Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      Fuerte incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara      
EN VIVO

¡Gabinete en problemas! Renovación Popular no dará su voto de confianza | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Feroz incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara en La Victoria moviliza más de 10 unidades de bomberos

Hasta el momento, se han enviado 11 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para controlar la situación y mitigar los daños.

Intensa humareda en distrito de La Victoria por incendio en almacén
Intensa humareda en distrito de La Victoria por incendio en almacén | América Noticias

Un feroz incendio se registra la mañana de este jueves 26 de febrero en un almacén ubicado en el jirón Abtao, en el distrito de La Victoria, frente al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud. La intensa humareda es visible desde distintos puntos de la ciudad y viene afectando a los vecinos de la zona.

El siniestro fue reportado alrededor de las 6:50 a. m. y, hasta el momento, se han desplegado 11 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para atender la emergencia y controlar el fuego.

TE RECOMENDAMOS

PERIODISTA MARISEL LINARES EN EL OJO DE LA TORMENTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
El siniestro ha movilizado a 11 unidades del Cuerpo General de Bomberos. Foto: difusión

El siniestro ha movilizado a 11 unidades del Cuerpo General de Bomberos. Foto: difusión

Ante el avance de las llamas, vecinos y comerciantes retiraron sus productos por temor a que el fuego se propague hacia las quintas y predios colindantes. Personal de serenazgo del distrito brinda apoyo en la reubicación y el orden de los transeúntes, mientras continúan las labores para sofocar el incendio, que genera una intensa columna de humo negro.

Algunos vendedores señalaron que el incendio habría sido provocado por un cortocircuito, posiblemente a raíz de las intensas lluvias registradas durante la noche en la capital. No obstante, hasta el momento las autoridades continúan con las diligencias para determinar las causas del siniestro y mitigar los daños.

Nota en desarrollo...

Notas relacionadas
Reportan fuerte incendio en Parque Industrial, Villa El Salvador: el segundo en menos de una semana

Reportan fuerte incendio en Parque Industrial, Villa El Salvador: el segundo en menos de una semana

LEER MÁS
Reportan fuerte incendio en Villa El Salvador: fuego consume local donde almacenaría muebles

Reportan fuerte incendio en Villa El Salvador: fuego consume local donde almacenaría muebles

LEER MÁS
Reportan incendio en almacén de computadoras del MTC en Breña: se perdieron equipos electrónicos

Reportan incendio en almacén de computadoras del MTC en Breña: se perdieron equipos electrónicos

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Detienen preliminarmente a Adrián Villar por caso Lizeth Marzano: Marisel Linares y policías son incluidos en la investigación

Detienen preliminarmente a Adrián Villar por caso Lizeth Marzano: Marisel Linares y policías son incluidos en la investigación

LEER MÁS
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Feroz incendio cerca del Hospital Guillermo Almenara en La Victoria moviliza más de 10 unidades de bomberos

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

Cristiano Ronaldo compró el 25% de las acciones del UD Almería y es nuevo dueño de club que lucha por ascender en España

Sociedad

Reniec habilita duplicado de DNI azul a electrónico desde casa: olvídate de las colas y conoce quiénes pueden hacerlo

¿Se retrasa el inicio de clases? Colegios privados evalúan medida por condiciones climáticas

Detienen preliminarmente a Adrián Villar por caso Lizeth Marzano: Marisel Linares y policías son incluidos en la investigación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Seis candidatos evangélicos de Renovación Popular afrontan denuncias policiales

Suspenden mítin de Keiko Fujimori en Pichanaki: población lanzó piedras y rechazó presencia de candidata

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025