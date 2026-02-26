Intensa humareda en distrito de La Victoria por incendio en almacén | América Noticias

Un feroz incendio se registra la mañana de este jueves 26 de febrero en un almacén ubicado en el jirón Abtao, en el distrito de La Victoria, frente al Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de EsSalud. La intensa humareda es visible desde distintos puntos de la ciudad y viene afectando a los vecinos de la zona.

El siniestro fue reportado alrededor de las 6:50 a. m. y, hasta el momento, se han desplegado 11 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para atender la emergencia y controlar el fuego.

Ante el avance de las llamas, vecinos y comerciantes retiraron sus productos por temor a que el fuego se propague hacia las quintas y predios colindantes. Personal de serenazgo del distrito brinda apoyo en la reubicación y el orden de los transeúntes, mientras continúan las labores para sofocar el incendio, que genera una intensa columna de humo negro.

Algunos vendedores señalaron que el incendio habría sido provocado por un cortocircuito, posiblemente a raíz de las intensas lluvias registradas durante la noche en la capital. No obstante, hasta el momento las autoridades continúan con las diligencias para determinar las causas del siniestro y mitigar los daños.

