HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Asesinan a dueña de florería en cementerio de Chosica: recibió amenazas por control de la venta de nichos

Familiares señalan que la víctima había denunciado presuntas irregularidades en el camposanto. Además, otro dirigente murió en circunstancias similares hace 8 meses.

Ana Maritza Salas Neyre, de 53 años, fue asesinada a balazos el 26 de marzo en su florería en Lurigancho-Chosica, cerca del cementerio Santa Cruz, tras ser atacada por dos hombres en moto.
Ana Maritza Salas Neyre, de 53 años, fue asesinada a balazos el 26 de marzo en su florería en Lurigancho-Chosica, cerca del cementerio Santa Cruz, tras ser atacada por dos hombres en moto. | composición LR

Ana Maritza Salas Neyre, de 53 años, fue asesinada a balazos el 26 de marzo dentro de su florería, ubicada en la zona de Perú Alto, en Lurigancho-Chosica, a pocos metros del cementerio Santa Cruz. El ataque fue perpetrado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

De acuerdo con información policial, uno de los atacantes descendió del vehículo y disparó directamente contra la comerciante, quien habría recibido múltiples impactos de bala. Tras el atentado, los sujetos huyeron con rumbo desconocido. La víctima fue auxiliada por su esposo y trasladada a un centro de salud, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas. Ella deja tres hijos mayores de edad.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR
larepublica.pe

PUEDES VER: Perú retrocede en la lucha contra la trata de personas: inversión del Estado para combatirla no llega ni al 0,01%

lr.pe

Posible vínculo con amenazas

Familiares indicaron que la mujer trabajaba desde hace más de 30 años en el lugar y que en los últimos meses había manifestado su preocupación por presuntas irregularidades dentro del camposanto, relacionadas con cobros y gestión de espacios. Además, su cónyuge reveló amenazas contra ella.

En esa línea, no se descarta que el crimen esté vinculado a conflictos internos o disputas en torno a la administración. Algunos vecinos también señalaron que en la zona existirían tensiones por la venta de nichos. Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades. La hipótesis aún es materia de investigación.

larepublica.pe

PUEDES VER: ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

lr.pe

Otro dirigente fue asesinado el año pasado

Tras el crimen, agentes de la comisaría de Jicamarca acordonaron el área y personal de criminalística recogió evidencias balísticas. Asimismo, las imágenes captadas por cámaras de seguridad serán clave para identificar a los responsables.

Este caso presenta similitudes con un hecho ocurrido en julio de 2025, cuando un dirigente vinculado al mismo cementerio fue asesinado bajo una modalidad similar. La Policía no descarta una posible conexión entre ambos hechos, ya que los delincuentes captados en videovigilancia lucen parecidos. Las indagaciones continúan.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, ante lluvias e inminentes desbordes: “Tenemos un presupuesto insuficiente”

Alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, ante lluvias e inminentes desbordes: “Tenemos un presupuesto insuficiente”

LEER MÁS
Tráiler ocasiona quíntuple choque en la Carretera Central: hombre quedó atrapado entre fierros de su auto

Tráiler ocasiona quíntuple choque en la Carretera Central: hombre quedó atrapado entre fierros de su auto

LEER MÁS
Sujeto atropella a una madre y a sus dos hijos durante persecución en Chosica

Sujeto atropella a una madre y a sus dos hijos durante persecución en Chosica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

LEER MÁS
Cáncer de cuello uterino cobra siete vidas diarias, pese a ser prevenible con una vacuna

Cáncer de cuello uterino cobra siete vidas diarias, pese a ser prevenible con una vacuna

LEER MÁS
Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

LEER MÁS
Mujer denuncia extorsión en SJL, capturan al responsable en operativo policial y descubre que era su propio hermano

Mujer denuncia extorsión en SJL, capturan al responsable en operativo policial y descubre que era su propio hermano

LEER MÁS
Fatal siniestro en Vía de Evitamiento ocasiona intenso tráfico en la Panamericana Norte

Fatal siniestro en Vía de Evitamiento ocasiona intenso tráfico en la Panamericana Norte

LEER MÁS
¡A juntar agua! Sedapal anuncia corte del servicio en 4 distritos de Lima este 26 de marzo: revisa si tu sector será afectado

¡A juntar agua! Sedapal anuncia corte del servicio en 4 distritos de Lima este 26 de marzo: revisa si tu sector será afectado

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sismo de magnitud 6.5 remeció Yamada en Japón, según USGS

Reniec lanza ‘Entregatón de DNI’ en tres distritos de Lima: así puedes recoger el tuyo en campaña masiva

Onelia Molina revela quién llevó a las modelos a la polémica fiesta de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina: “Le pagaron a él”

Sociedad

Reniec lanza ‘Entregatón de DNI’ en tres distritos de Lima: así puedes recoger el tuyo en campaña masiva

La megaobra que conectará Lima en tiempo récord: 45 minutos de Carabayllo a Villa El Salvador

Profesores jubilados recibirán hasta S/3.500: Congreso aprueba incremento de pensión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Escudo Fronterizo Perú-Chile: maquinaria comienza trabajos de excavación en territorio peruano en Tacna

Elecciones 2026: Reniec alerta que alrededor de 500.000 personas salieron del Perú y no actualizaron su DNI

Salvador del Solar pide no votar por ningún partido del actual Congreso: "Ellos tienen controlado el poder"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025