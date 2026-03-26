Ana Maritza Salas Neyre, de 53 años, fue asesinada a balazos el 26 de marzo en su florería en Lurigancho-Chosica, cerca del cementerio Santa Cruz, tras ser atacada por dos hombres en moto. | composición LR

Ana Maritza Salas Neyre, de 53 años, fue asesinada a balazos el 26 de marzo en su florería en Lurigancho-Chosica, cerca del cementerio Santa Cruz, tras ser atacada por dos hombres en moto. | composición LR

Ana Maritza Salas Neyre, de 53 años, fue asesinada a balazos el 26 de marzo dentro de su florería, ubicada en la zona de Perú Alto, en Lurigancho-Chosica, a pocos metros del cementerio Santa Cruz. El ataque fue perpetrado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta.

De acuerdo con información policial, uno de los atacantes descendió del vehículo y disparó directamente contra la comerciante, quien habría recibido múltiples impactos de bala. Tras el atentado, los sujetos huyeron con rumbo desconocido. La víctima fue auxiliada por su esposo y trasladada a un centro de salud, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas. Ella deja tres hijos mayores de edad.

TE RECOMENDAMOS 🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR

Posible vínculo con amenazas

Familiares indicaron que la mujer trabajaba desde hace más de 30 años en el lugar y que en los últimos meses había manifestado su preocupación por presuntas irregularidades dentro del camposanto, relacionadas con cobros y gestión de espacios. Además, su cónyuge reveló amenazas contra ella.

En esa línea, no se descarta que el crimen esté vinculado a conflictos internos o disputas en torno a la administración. Algunos vecinos también señalaron que en la zona existirían tensiones por la venta de nichos. Sin embargo, estas versiones no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades. La hipótesis aún es materia de investigación.

Otro dirigente fue asesinado el año pasado

Tras el crimen, agentes de la comisaría de Jicamarca acordonaron el área y personal de criminalística recogió evidencias balísticas. Asimismo, las imágenes captadas por cámaras de seguridad serán clave para identificar a los responsables.

Este caso presenta similitudes con un hecho ocurrido en julio de 2025, cuando un dirigente vinculado al mismo cementerio fue asesinado bajo una modalidad similar. La Policía no descarta una posible conexión entre ambos hechos, ya que los delincuentes captados en videovigilancia lucen parecidos. Las indagaciones continúan.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.