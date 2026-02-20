El incidente ocasionó que la vía quede restringida por un lapso de dos horas | Composición LR | Difusión

El descarrilamiento de un camión de carga provocó un grave accidente de tránsito en la intersección de la avenida Lima con el jirón Arequipa, a la altura del kilómetro 35 de la Carretera Central, en el distrito de Chosica. El vehículo de carga colisionó violentamente con dos autos particulares y dos autobuses interprovinciales, lo que originó un choque múltiple y la interrupción del tráfico.

Según la Policía Nacional, un hombre quedó atrapado entre los fierros de su vehículo, el cual resultó completamente destruido debajo de los autobuses interprovinciales. Además, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú informó que las labores de rescate fueron complicadas debido a que una de las unidades quedó totalmente destruida. La zona fue cerrada durante varias horas mientras se gestionaba la emergencia.

Conductor atrapado entre los fierros es rescatado

Tras más de dos horas de intenso trabajo, las autoridades lograron liberar con vida al individuo que estaba atrapado. A pesar de que sus acompañantes también sufrieron heridas en el choque múltiple, lograron salir del automóvil antes que el conductor.

Mientras tanto, los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital de Chosica para recibir atención médica especializada. Según los relatos de los rescatistas, el estado de salud del conductor liberado fue crítico al momento de ser extraído de los restos del auto.

La Policía Nacional del Perú procedió a llevar a los conductores involucrados a la comisaría local para tomar sus declaraciones sobre lo ocurrido. La unidad responsable del incidente permaneció en el lugar mientras los peritos realizaban las investigaciones iniciales.

