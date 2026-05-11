Delia Espinoza: colectivos organizan plantones a favor de exfiscal de la Nación tras nueva inhabilitación

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Diversos colectivos ciudadanos convocaron a movilizaciones para respaldar a Delia Espinoza tras la reciente decisión del Congreso de aprobar una nueva inhabilitación contra la hoy decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL). A través de afiches y mensajes difundidos en redes sociales, las organizaciones llamaron a la ciudadanía a reunirse este martes 12 de mayo a las 5.00 p. m. en el jirón Junín 480, en el Cercado de Lima, cerca del Congreso.

Las convocatorias fueron impulsadas por agrupaciones de la sociedad civil que cuestionan la actuación del Congreso frente a Delia Espinoza. En las publicaciones difundidas en redes, los organizadores señalaron que buscan decir '¡Basta de abuso!' y acusaron al Parlamento de promover 'leyes con nombre propio'. Además, advirtieron que permitir este tipo de decisiones abriría paso a nuevos casos de intimidación y persecución contra autoridades vinculadas a investigaciones de corrupción.

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Los mensajes compartidos por los colectivos también remarcan que 'ninguna persona debe ser perseguida por hacer su trabajo'. En las piezas gráficas aparecen frases como 'No es justicia, es abuso de poder', 'La dignidad no tiene precio' y 'Hoy la atacan a ella, mañana pueden ir por ti'. Otra de las convocatorias plantea un 'acto de mujeres en desagravio' a la exfiscal de la Nación y resalta pedidos de respeto a la institucionalidad.

Colectivos expresaron públicamente su respaldo a Delia Espinoza e invitaron a los ciudadanos a sumarse a la movilización convocada cerca del Congreso. En uno de los mensajes difundidos en redes sociales, los organizadores señalaron que el país no debe 'normalizar el abuso, el desgobierno, la intimidación y la corrupción'.

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Delia Espinoza cuestiona permanencia del Congreso tras su inhabilitación

La exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza, criticó duramente al Congreso luego de que el Parlamento aprobara una nueva inhabilitación en su contra por 10 años. En declaraciones difundidas por medios de comunicación, la abogada afirmó que los actuales legisladores "no se dan cuenta de que se van a ir tarde o temprano", en referencia al poder temporal que ejercen desde el Legislativo.

Espinoza también cuestionó las decisiones adoptadas por el Congreso contra autoridades del sistema de justicia. Según indicó, las medidas aprobadas por el Parlamento afectan la independencia de instituciones encargadas de investigar casos de corrupción y delitos de poder. La exfiscal sostuvo que las acciones tomadas en su contra responden a intereses políticos y no a criterios estrictamente jurídicos.

Las declaraciones de Delia Espinoza se difundieron pocas horas después de que el Congreso oficializara la segunda inhabilitación en su contra, sanción que le impide ejercer cargos públicos durante 10 años. La medida fue aprobada por el Pleno del Parlamento luego de que se redebatiera la primera votación que impidió sancionarla. Con esta decisión, la exfiscal de la Nación suma una nueva sanción impuesta por el Legislativo.