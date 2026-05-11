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Política

20 Universidades nacionales rechazan proyecto de ley que habilita la reelección de rectores

Juntos por el Perú y la Bancada Socialista retiraron sus firmas del proyecto.

Universidades rechazan Proyecto de Ley que habilita la reelección de rectores y vicerrectores.
Universidades rechazan Proyecto de Ley que habilita la reelección de rectores y vicerrectores. | Composición/LR
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La Junta Nacional de Rectores de las Universidades Públicas emitió un pronunciamiento oficial para expresar su rechazo al Proyecto de Ley Nº 12736, el cual busca la reelección de rectores y vicerrectores. Según indicaron, la denominada "Ley de reelección de rectores" no cuenta con el respaldo de las autoridades universitarias, quienes defienden la alternancia democrática y el respeto a los procesos electorales que se encuentran en curso en diversas instituciones del país.

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En el documento, los rectores calificaron como "sumamente grave" que el Congreso haya intentado acelerar la aprobación de esta norma mediante mecanismos que evitan un análisis profundo. Según el registro oficial del portal legislativo, el proyecto fue exonerado de dictamen por acuerdo de la Junta de Portavoces, lo que permitió que la propuesta pasara directamente al Pleno sin pasar por la Comisión de Educación.

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Para la Junta Nacional de Rectores, es inaceptable, ya que se ha impedido el debate sobre una materia que "compromete la autonomía y la estabilidad democrática de las universidades públicas". Los rectores advirtieron que esta forma de legislar vulnera la gobernabilidad universitaria y genera una incertidumbre innecesaria en el sistema educativo nacional.

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Durante la sesión del Pleno del pasado 7 de mayo, se presentó una cuestión previa para que el proyecto se evalúe en la Comisión de Educación. Sin embargo, el pedido fue rechazado con 47 votos en contra, provenientes mayoritariamente de las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza para el Progreso. Tras este rechazo, el proyecto pasó a cuarto intermedio, lo que indica que la votación se retomará más adelante.

Cabe resaltar que los voceros de las bancadas de Juntos por el Perú y la Bancada Socialista oficializaron el retiro de sus firmas del proyecto. Asimismo, la organización señaló que, mientras se intenta alterar con urgencia las reglas electorales, existen temas críticos que el Congreso debería atender con prioridad. Entre ellos mencionaron la crisis presupuestal que atraviesan las casas de estudio, la implementación de las Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI), la mejora del bienestar estudiantil y el financiamiento de programas como Beca 18, además de la actualización de la remuneración docente.

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El comunicado también rechaza el argumento de que esta medida busque el "fortalecimiento del sistema universitario". Por el contrario, los rectores sostienen que la propuesta debilita la institucionalidad. Recalcaron que cualquier cambio en la reelección debe ser consensuado de manera transparente con docentes, estudiantes y trabajadores administrativos.

La Junta Nacional de Rectores reafirmó su compromiso con la defensa de la autonomía universitaria reconocida en la Constitución y advirtió que cualquier alteración sin consenso académico podría afectar directamente a miles de estudiantes y trabajadores a nivel nacional. Por ello, instó a los parlamentarios a actuar con responsabilidad y respeto por la democracia universitaria.

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