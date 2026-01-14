Sujeto atropella a una madre y a sus dos hijos durante persecución en Chosica

El sujeto fue detenido por los agentes policiales cuando intentaba huir a pie en el límite con Chaclacayo. | Foto: composición LR/ América TV

Un sujeto a bordo de una motocicleta, que intentaba escapar de las autoridades, embistió violentamente a una mujer y a sus dos menores hijos el pasado 13 de enero. El accidente ocurrió en plena Carretera Central, en el límite del distrito de Chosica con Chaclacayo.

Las autoridades indicaron que el detenido sería de nacionalidad colombiana y presuntamente había tenido en su poder un arma de fuego.

Criminal tiene antecedentes por extorsión

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el motorizado, identificado como Camilo Andrés Cuervo Martínez (25), alias 'El Colocho', evadió un control policial e hizo caso omiso a la orden de detenerse, en el sector El Bosque. Al intentar evadir a los efectivos, el sujeto emprendió una huida a alta velocidad, zigzagueando entre los vehículos que circulaban por la congestionada vía.

Fue a la altura del paradero conocido como 'La Trinchera' donde el conductor perdió el control de la unidad, subiéndose parcialmente a la berma e impactó de lleno contra una madre de familia que cruzaba la calle junto a sus dos hijos. Tras el accidente, las víctimas recibieron la ayuda de los vecinos y al lugar llegó una ambulancia para trasladar a la mujer al Hospital José Agurto Tello para recibir atención médica.

Tras el atropello, el motorizado intentó retomar su fuga a pie, pero fue reducido por los efectivos policiales que le seguían el rastro. Durante la detención se descubrió que llevaba un arma de fuego y paquetes de droga.

De acuerdo a las autoridades, Camilo Cuervo cuenta con antecedentes de robo agravado, extorsión y tráfico ilícito de drogas. El sujeto fue trasladado a la Comisaría de Chosica, donde se llevan a cabo las investigaciones para determinar su situación legal y si la motocicleta contaba con la documentación en regla.