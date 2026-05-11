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Política

Harvey Colchado sobre iniciativa del Congreso que separaría a Delia Espinoza del CAL: "Buscan aislar a sus adversarios"

El exjefe de la Diviac y virtual diputado por Ahora Nación calificó como “persecución política” las nuevas medidas impulsadas por el Congreso contra Delia Espinoza.

Colchado criticó el trato que Espinoza recibe del Congreso | Composición: LR.
Colchado criticó el trato que Espinoza recibe del Congreso | Composición: LR.
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Harvey Colchado, exlíder de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y virtual diputado por Ahora Nación, criticó el proyecto de ley del Congreso de la República que, a través de uno de sus artículos, busca impedir que personas inhabilitadas para ejercer función pública asuman cargos directivos en colegios profesionales. Como señaló Colchado, Espinoza ya fue inhabilitada dos veces para ejercer función pública por el actual Congreso.

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“Lo que ha hecho el Congreso contra Delia Espinoza es un acto condenable de persecución política por parte de una mayoría parlametnaria abusiva, vengativa y autoritaria. (…) Ahora pretenden impedir que Delia Espinoza continúe en el cargo de decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL), función que asumió legitimamente tras ser elegida hace menos de dos meses en un proceso electoral limpio. (…) Lo que buscan, en realidad, es aislar progresivamente y eliminar a sus adversarios políticos”, apuntó.

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El exlíder de la Diviac expresó su solidaridad con Espinoza. Además, aseguró que estos hechos contribuyen a la imagen negativa del actual Parlamento.

“La Dra. Espinoza fue destituida como fiscal suprema a través de una cuestioanda e injusta decisión adoptada por una Junta Nacional de Justicia que hoy opera en función de los intereses del Congreso. Por ello, expreso mi profunda solidaridad con la Dra. Delia Espinoza por el hostigamiento político que viene recibiendo por parte de este Congreso saliente que, lejos de intentar redimir su imagen ante el país, insiste en pasar a la historia de la manera más infame y autoritaria posible”, señaló.

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Delia Espinoza: colectivos rechazan nueva inhabilitación de la exfiscal de la Nación

Tras la aprobación en el Congreso de una nueva inhabilitación contra Delia Espinoza, actual decana del CAL, distintos colectivos ciudadanos anunciaron una movilización en su respaldo. Mediante publicaciones y afiches difundidos en redes sociales, convocaron a la población a concentrarse este martes 12 de mayo a las 5.00 p. m. en el jirón Junín 480, en el Cercado de Lima, a pocos metros del Parlamento.

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La protesta es promovida por organizaciones como Colectivo Mujeres Unidas, Justicia y Democracia y Derechos Humanos Perú. Desde estos grupos cuestionaron la actuación del Congreso y sostuvieron que la sanción impuesta contra Espinoza constituye un acto de abuso de poder y una forma de presión contra representantes del sistema de justicia.

En los mensajes compartidos por las agrupaciones se insiste en que ninguna autoridad debería ser perseguida por cumplir sus funciones. Además, las piezas gráficas incluyen frases como “No es justicia, es abuso de poder”, “La dignidad no tiene precio” y “Hoy la atacan a ella, mañana pueden ir por ti”. Los colectivos también convocaron a un “acto de mujeres en desagravio” y exhortaron a la ciudadanía a no normalizar “el abuso, el desgobierno, la intimidación y la corrupción”.

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