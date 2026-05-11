Alerta por lluvias: descargas eléctricas y posible activación de quebradas en 11 regiones, advierte Indeci

Más de 40 provincias en 11 regiones del Perú están en alerta por lluvias intensas, según el Instituto Nacional de Defensa Civil. Se prevén huaicos y deslizamientos. | Difusión

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Más de 40 provincias de 11 regiones del país se encuentran en alerta durante las próximas horas, informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). La entidad advirtió que las lluvias pronosticadas podrían generar huaicos, deslizamientos y otros eventos peligrosos en zonas vulnerables, por lo que exhortó a la población a tomar precauciones.

De acuerdo con el Aviso N.º 125-2026 de corto plazo ante posible activación de quebradas, el fenómeno meteorológico se presentaría hasta la 1.00 p. m. del martes 12 de mayo. El COEN precisó que las precipitaciones serían de moderada intensidad y estarían acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en localidades de la sierra y selva del país.

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Regiones del Perú en riesgo por lluvias

Las regiones comprendidas en la alerta son Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali.

Entre las provincias con mayor riesgo figuran Bongará, Bagua, Chachapoyas y Condorcanqui, en Amazonas; Huamanga, en Ayacucho; Jaén, en Cajamarca; Anta, La Convención y Urubamba, en Cusco; además de Satipo, Chanchamayo, Huancayo y Jauja, en Junín.

Asimismo, el reporte incluye a provincias de Huancavelica, como Acobamba, Angaraes y Tayacaja; mientras que en Huánuco se encuentran en alerta Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón y Puerto Inca.

En Loreto, las zonas comprometidas son Alto Amazonas, Datem del Marañón, Requena y Ucayali. También figuran Oxapampa, en Pasco, y provincias de San Martín, como Moyobamba, Rioja, Tocache y Bellavista.

Indeci exhorta a las autoridades a proteger a la población

Ante este escenario, el Indeci instó a las autoridades regionales y municipales a verificar el estado de las rutas de evacuación y garantizar que estén libres y debidamente señalizadas para dirigir a la población hacia zonas seguras en caso de emergencia. Además, pidió asegurar la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías para responder de manera inmediata ante cualquier eventualidad.

La entidad también recomendó a la ciudadanía implementar sistemas de alerta temprana, como silbatos, campanas, alarmas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales. Del mismo modo, exhortó a las familias a preparar y revisar su Plan Familiar de Emergencias para actuar de forma rápida y organizada frente a posibles huaicos o inundaciones.

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