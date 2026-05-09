Gobierno hace oficial lista de adultos mayores que recibirán bono en 2026: revisa aquí si eres uno de los más de 700.000 beneficiarios

El programa Pensión 65 del Midis informa que 747.000 adultos mayores cobran la subvención bimestral de S/350 mediante tarjetas de débito del Banco de la Nación. | Foto: Andina

El programa Pensión 65 del Midis informa que 747.000 adultos mayores cobran la subvención bimestral de S/350 mediante tarjetas de débito del Banco de la Nación. | Foto: Andina

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El programa Pensión 65 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) informó que alrededor de 747.000 adultos mayores ya cobran la subvención bimestral de S/350 mediante tarjetas de débito del Banco de la Nación. Esta modalidad permite que los usuarios retiren el dinero en agentes y cajeros Multired sin necesidad de trasladarse a otras ciudades o distritos.

La medida beneficia a personas en situación de vulnerabilidad en distintas regiones del país. Del total de 824.351 usuarios del programa social, más del 90% ya accede al cobro digitalizado, según informó el Midis. Entre los beneficiarios se encuentra Eleodora Yahuara Duire, adulta mayor de 77 años residente en Saramiriza, Loreto, quien recibió por primera vez su tarjeta de débito para cobrar la subvención cerca de su localidad.

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Cómo consultar con DNI si estás afiliado al programa Pensión 65 en 2026

Las personas que deseen verificar si forman parte del padrón de Pensión 65 pueden hacerlo mediante la plataforma virtual habilitada por el programa social. El servicio también permite conocer los requisitos de afiliación o las razones de una eventual suspensión.

Para realizar la consulta, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al portal oficial de consulta de Pensión 65.

Colocar el número de DNI.

Escribir los cuatro dígitos que aparecen en la imagen de verificación.

Hacer clic en la opción “Buscar”.

El sistema mostrará si la persona figura como usuaria del programa.

Además, los usuarios pueden solicitar el cambio de lugar de pago enviando un correo electrónico con su número de DNI, teléfono de contacto y dirección actual. También está disponible la atención vía WhatsApp al número 942 962 116, de lunes a viernes entre las 8:30 a. m. y 5:30 p. m.

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Más de 747.000 adultos mayores ya cobran bono de Pensión 65 sin viajar a otras localidades

El Midis indicó que la implementación de tarjetas de débito ha permitido reducir los desplazamientos de miles de adultos mayores que antes debían viajar durante varias horas para acceder al subsidio económico. Con esta modalidad, los beneficiarios pueden retirar el dinero en agentes autorizados cercanos a sus viviendas.

Cajamarca lidera la lista de regiones con mayor cantidad de usuarios tarjetizados, con 86.397 beneficiarios. Le siguen Lima con 60.076, Piura con 57.685, Puno con 54.702 y Cusco con 52.641 usuarios. También destacan Áncash, Ayacucho, Junín, La Libertad, Loreto y San Martín entre las regiones con más adultos mayores que ya utilizan este sistema de cobro.