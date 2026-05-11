Minería ilegal en el Perú: ¿qué dicen lo planes de gobierno de Fuerza Popular y Juntos por el Perú?

En 2025, las exportaciones de oro ilegal superaron los US $11.500 millones, un monto 6,5 veces mayor que el de hace una década y 55% superior al de 2024. | Composición LR/ Difusión

En 2025, las exportaciones de oro ilegal superaron los US $11.500 millones, un monto 6,5 veces mayor que el de hace una década y 55% superior al de 2024. | Composición LR/ Difusión

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La minería ilegal ha dejado de ser una amenaza latente para convertirse en una crisis cada vez más difícil de revertir. En 2025 las exportaciones de oro ilegal superaron los US$11.500 millones, una cifra 6,5 veces mayor que la de hace una década y 55% superior a la de 2024.

El avance se refleja con igual intensidad en el sistema penal y financiero. Las denuncias registradas en el Ministerio Público se duplicaron entre 2021 y 2025, pasando de 1.266 a 2.601 a nivel nacional. El incremento fue especialmente pronunciado en las regiones con mayor presencia de esta actividad: La Libertad pasó de 146 a 419 denuncias, Cajamarca de 33 a 260 y Madre de Dios de 245 a 427.

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En paralelo, los reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculados a minería ilegal, presentados ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, alcanzaron los US$6.036 millones en 2025, más de cuatro veces el valor registrado en 2024 (US$1.407 millones). En una perspectiva más amplia, entre 2016 y 2025 este monto se multiplicó por ocho, frente a un incremento de apenas tres veces en los ROS asociados a otros delitos.

Operaciones sospechosas por minería ilegal se multiplicaron por ocho en una década.

Minería ilegal: ¿cuáles son los factores que no permiten al Estado enfrentarla?

Dos factores explican buena parte de esta expansión. El primero es el precio del oro, que superó los US$4.500 por onza en 2025, lo que hizo la actividad ilegal altamente rentable. El segundo es la debilidad del Estado para controlar territorios donde distintas economías ilegales conviven y se refuerzan mutuamente. En zonas como Pataz o Tambopata, la minería ilegal y el narcotráfico no solo coexisten, sino que se superponen.

Las consecuencias van más allá del daño ambiental y fiscal. El avance ha comprometido inversiones formales por más de US$12.000 millones, incluidos proyectos como Conga y Michiquillay en Cajamarca, y Los Chancas y Haquira en Apurímac.

La señal para los inversores es clara y negativa: el Perú ha perdido competitividad. Según el Instituto Fraser, el país pasó de superar al 83% de las jurisdicciones evaluadas en 2018 a solo el 40% en 2025, pese a contar con precios de metales históricamente altos.

¿Qué proponen los partidos con mayor opción de pasar a segunda vuelta?

Frente a este escenario, el Instituto Peruano de Economía (IPE) analizó las propuestas de los partidos con mayor opción de pasar a segunda vuelta —Fuerza Popular (FP) y Juntos por el Perú (JPP)— en siete ejes prioritarios: formalización, trazabilidad, fiscalización, desarrollo alternativo, coordinación interinstitucional, cooperación transfronteriza y presencia del Estado. FP presenta propuestas alineadas en seis ejes y JPP en dos.

Ninguno de los dos partidos propone eliminar el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) ni establecer plazos improrrogables, a pesar de que, en más de una década, solo el 2,4% de los inscritos ha logrado formalizarse. Asimismo, las dos bancadas votaron a favor de su quinta prórroga consecutiva en diciembre de 2025.

JPP, por su parte, propone basar la formalización en cooperativas y 'parques mineros' bajo tutela estatal, replicando un modelo muy cuestionado. En Bolivia, las cooperativas habrían producido el 99% del oro registrado en 2017, pero solo explicaron el 0,6% del valor exportado, lo que, según la Fundación Milenio, evidenciaría su uso como mecanismo de blanqueo.

En trazabilidad, JPP propone una intervención estatal directa en la comercialización del oro; incluso, plantea la exclusividad estatal en ese proceso. Sin un sistema de trazabilidad robusto previo, estas medidas no controlarían el flujo ilegal: lo legitimarían.

Otro punto de coincidencia entre los dos partidos es la reducción de plazos en concesiones mineras: JPP propone recortar el plazo de caducidad de 30 a cinco años; FP exige plazos obligatorios de exploración. A esto se añade la propuesta de JPP de aumentar regalías y revisar contratos de estabilidad, pese a que el Perú ya registra una carga fiscal minera superior a la de Chile y Australia, según el FMI.