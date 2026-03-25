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Sociedad

Tres atentados contra el transporte público en Lima: un chofer asesinado y varios heridos en una sola noche

Los ataques ocurrieron en Comas, Ate y Villa El Salvador bajo distintas modalidades, pero con un patrón en común: el uso de armas de fuego y posibles vínculos con extorsiones.

La violencia contra el transporte público en Lima se intensifica, dejando un saldo de un conductor muerto y varios heridos en menos de 24 horas en diferentes distritos.
La violencia contra el transporte público en Lima se intensifica, dejando un saldo de un conductor muerto y varios heridos en menos de 24 horas en diferentes distritos. | RG Noticias

La violencia contra los transportistas escala en Lima y vuelve a dejar víctimas en distintos puntos de la capital en menos de 24 horas.

La noche de este martes 24, se registraron tres atentados contra unidades en pleno recorrido y con pasajeros a bordo en los distritos de Comas, Ate y Villa El Salvador. El saldo es un conductor fallecido y varios heridos.

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Comas: asesinato en Trapiche

Un nuevo ataque armado sacudió Lima Norte. El conductor Malaquías Segundo Céspedes Huisa fue acribillado mientras manejaba un bus de la empresa Real Star del Perú S.A.C. en la zona de Trapiche, en Comas.

El crimen ocurrió alrededor de las 11.40 p. m., cuando el vehículo, que cubría la ruta Lurín–San Martín de Porres, fue interceptado por sicarios a bordo de dos motocicletas.

Según testigos, al menos cuatro sujetos —entre ellos una mujer— participaron en el acto. Un primer hombre abrió fuego en Trapiche. Aunque el chofer avanzó algunos metros, un segundo atacante volvió a disparar y terminó por quitarle la vida. Tras ello, los delincuentes huyeron.

El afectado fue trasladado aún con vida al Hospital Sergio Bernales, pero falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas. Él estaba acompañado por su cobrador, quien sería su hijo y resultó ileso. La Policía no descarta que se trate de redes de extorsión contra líneas de transporte.

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Ate: ataque deja múltiples víctimas

En paralelo, sicarios a bordo de un auto negro dispararon contra una combi tipo colectivo que cubría la ruta Lima–Huaycán, lo que dejó a cinco personas heridas. Cuatro fueron trasladadas al hospital II de Vitarte, mientras que la última fue llevada al hospital Almenara.

De acuerdo con información preliminar, los atacantes pertenecerían a la banda criminal Los MX, quienes además dejaron un mensaje extorsivo minutos después. Las autoridades realizan operativos para identificar y capturar a los responsables.

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Villa El Salvador: atentan contra ‘Los Chinos’

Otro atentado se registró en Villa El Salvador. Un conductor de la empresa conocida como ‘Los Chinos’ fue baleado por un falso pasajero dentro de la unidad. El sujeto abordó el bus a la altura de Primavera y, tras exigir dinero, disparó contra el chofer antes de huir.

El herido recibió dos impactos de bala, pero sobrevivió. El cobrador tomó el control del vehículo y lo trasladó de inmediato al Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, donde permanece con pronóstico reservado. El hecho ocurrió cerca del óvalo Lomas.

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