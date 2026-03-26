Un taxista en Independencia sufrió un atentado extorsivo tras rechazar el pago de cupos a delincuentes. Su vehículo fue incendiado como represalia por las amenazas que recibía desde 2025. | 24 horas

Un taxista en Independencia sufrió un atentado extorsivo tras rechazar el pago de cupos a delincuentes. Su vehículo fue incendiado como represalia por las amenazas que recibía desde 2025. | 24 horas

Un taxista fue víctima de un atentado extorsivo en el distrito de Independencia, luego de negarse a pagar cupos exigidos por delincuentes. El ataque ocurrió en el jirón Cahuide, en el tercer sector de Pampa de Cueva, donde sujetos desconocidos incendiaron su automóvil, su principal herramienta de trabajo.

Por temor a represalias, el conductor evitó declarar públicamente. Sin embargo, de manera confidencial, indicó que viene recibiendo amenazas desde septiembre del 2025, cuando trabajaba como colectivero en la zona.

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Lo intimidaron por redes sociales

Según su testimonio, decidió dejar esa actividad e incorporarse a un servicio de taxi por aplicativo, pero las extorsiones no cesaron. Los mensajes le llegaban desde una cuenta falsa en Facebook, plataforma en la que un sujeto que se hace llamar 'El Rebelde' le exigía el pago de S/10 diarios a cambio de no atentar contra su vida.

En un inicio, el chofer ignoró las amenazas. No obstante, con el paso de las semanas comenzó a recibir videos enviados por WhatsApp en los que se observaba a otros transportistas siendo encañonados dentro de sus vehículos.

La intimidación escaló hasta concretarse en el atentado. Tras prender fuego al automóvil, los malhechores enviaron a la víctima imágenes del momento exacto del ataque. En ellas se escucha a los sujetos lanzar insultos y reiterar la exigencia del dinero.

Serie de ataques extorsivos en Independencia

Vecinos del sector expresaron su preocupación por el incremento de estos hechos delictivos. De acuerdo con sus testimonios, este sería el tercer vehículo incendiado por extorsionadores en la zona en el último año, lo que refleja el avance de estas mafias en el distrito.

Hasta el momento, no se ha informado sobre detenidos por este caso. La Policía viene realizando las diligencias correspondientes para identificar a los responsables.

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