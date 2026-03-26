HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Análisis del debate presidencial día 3 | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Incendian auto de taxista en Independencia por negarse a pagar cupo: hombre era extorsionado desde hace 6 meses

Delincuentes enviaron a la víctima un video del ataque como amenaza. Vecinos denuncian que ya son tres vehículos quemados en la zona en menos de un año.

Un taxista en Independencia sufrió un atentado extorsivo tras rechazar el pago de cupos a delincuentes. Su vehículo fue incendiado como represalia por las amenazas que recibía desde 2025.
Un taxista en Independencia sufrió un atentado extorsivo tras rechazar el pago de cupos a delincuentes. Su vehículo fue incendiado como represalia por las amenazas que recibía desde 2025. | 24 horas

Un taxista fue víctima de un atentado extorsivo en el distrito de Independencia, luego de negarse a pagar cupos exigidos por delincuentes. El ataque ocurrió en el jirón Cahuide, en el tercer sector de Pampa de Cueva, donde sujetos desconocidos incendiaron su automóvil, su principal herramienta de trabajo.

Por temor a represalias, el conductor evitó declarar públicamente. Sin embargo, de manera confidencial, indicó que viene recibiendo amenazas desde septiembre del 2025, cuando trabajaba como colectivero en la zona.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026 HOY, 25 de marzo: KEIKO, NIETO y 10 candidatos CARA A CARA #HLR
larepublica.pe

PUEDES VER: Tres atentados contra el transporte público en Lima: un chofer asesinado y varios heridos en una sola noche

lr.pe

Lo intimidaron por redes sociales

Según su testimonio, decidió dejar esa actividad e incorporarse a un servicio de taxi por aplicativo, pero las extorsiones no cesaron. Los mensajes le llegaban desde una cuenta falsa en Facebook, plataforma en la que un sujeto que se hace llamar 'El Rebelde' le exigía el pago de S/10 diarios a cambio de no atentar contra su vida.

En un inicio, el chofer ignoró las amenazas. No obstante, con el paso de las semanas comenzó a recibir videos enviados por WhatsApp en los que se observaba a otros transportistas siendo encañonados dentro de sus vehículos.

La intimidación escaló hasta concretarse en el atentado. Tras prender fuego al automóvil, los malhechores enviaron a la víctima imágenes del momento exacto del ataque. En ellas se escucha a los sujetos lanzar insultos y reiterar la exigencia del dinero.

PUEDES VER: ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

lr.pe

Serie de ataques extorsivos en Independencia

Vecinos del sector expresaron su preocupación por el incremento de estos hechos delictivos. De acuerdo con sus testimonios, este sería el tercer vehículo incendiado por extorsionadores en la zona en el último año, lo que refleja el avance de estas mafias en el distrito.

Hasta el momento, no se ha informado sobre detenidos por este caso. La Policía viene realizando las diligencias correspondientes para identificar a los responsables.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Distritos clave de Lima estarán más conectados tras inauguración de obra estratégica de 5 km: beneficiará a más de 1 millón de personas

Distritos clave de Lima estarán más conectados tras inauguración de obra estratégica de 5 km: beneficiará a más de 1 millón de personas

LEER MÁS
Yesenia Silva: “Se nos ha enseñado la historia con buenos y malos, con mitos simplificados”

Yesenia Silva: “Se nos ha enseñado la historia con buenos y malos, con mitos simplificados”

LEER MÁS
Un muerto y dos heridos deja balacera en peña Los Andes en Independencia: denunciaron extorsión

Un muerto y dos heridos deja balacera en peña Los Andes en Independencia: denunciaron extorsión

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

ATU multa a conductora con S/16.500 por realizar taxi informal en Lurín

LEER MÁS
¡A juntar agua! Sedapal anuncia corte del servicio en 4 distritos de Lima este 26 de marzo: revisa si tu sector será afectado

¡A juntar agua! Sedapal anuncia corte del servicio en 4 distritos de Lima este 26 de marzo: revisa si tu sector será afectado

LEER MÁS
Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

Estudiante de VES ganó medalla de oro en Olimpiada Mundial de Matemática y logró admisión en prestigiosa universidad de EE. UU.

LEER MÁS
Cáncer de cuello uterino cobra siete vidas diarias, pese a ser prevenible con una vacuna

Cáncer de cuello uterino cobra siete vidas diarias, pese a ser prevenible con una vacuna

LEER MÁS
11 distritos de Lima no tendrán luz hasta por 10 horas: Pluz Energía Perú anuncia corte del servicio este martes 24 de marzo

11 distritos de Lima no tendrán luz hasta por 10 horas: Pluz Energía Perú anuncia corte del servicio este martes 24 de marzo

LEER MÁS
Manipulación y abuso de poder: lo que hay detrás de las relaciones entre mayores y menores de edad

Manipulación y abuso de poder: lo que hay detrás de las relaciones entre mayores y menores de edad

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Una Noche de Salsa 14 en Lima: fecha, artistas y horario de las presentaciones en el Estadio Nacional

Mesías Guevara: "Debemos liberar al TC del pacto mafioso para evitar que la señora Fujimori y sus socios queden libres"

Mario Vizcarra a Enrique Valderrama: "Mi hermano puede defenderse. Pero con tu jefe (Alan García) habría que utilizar la ouija"

Sociedad

5 carreras peruanas en el top 100 mundial del ranking QS World University Rankings 2026: Estomatología y Derecho entre las más destacadas

Las carreras con más vacantes en la UNFV para el examen de este domingo 29 de marzo

Reniec habilita atención especial este fin de semana: conoce qué sedes estarán abiertas en Lima y otras regiones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mesías Guevara: "Debemos liberar al TC del pacto mafioso para evitar que la señora Fujimori y sus socios queden libres"

Mario Vizcarra a Enrique Valderrama: "Mi hermano puede defenderse. Pero con tu jefe (Alan García) habría que utilizar la ouija"

Ronald Atencio al cierre del debate presidencial: "Corrupción se escribe con K de la señora Keiko Fujimori"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025