Las lluvias intensas en el distrito de Lurigancho-Chosica han preocupado a los vecinos de las zonas colindantes a las quebradas Carosio, Corrales, Yanacoto, La Vizcachera, Santo Domingo y La Cantuta, ubicadas al margen derecho e izquierdo del río Rímac. Ante esta situación, el alcalde Oswaldo Vargas solicita presupuesto de manera urgente al gobierno central pues la maquinaria para la descolmatación del río es insuficiente.

La situación se agrava por el aumento del caudal, pues el burgomaestre asegura que el río Rímac ha superado el umbral naranja y solo se encuentra a 20 metros cúbicos por segundo se convertirse en umbral rojo: “Eso sí sería alarmante para nuestro distrito y toda la cuenca media”. Tras un mapeo por aire del cauce, Vargas advierte que necesitan barreras dinámicas y diques para contener la fuerza del agua.

¿Cuál es la situación actual de Chosica por lluvias?

Hemos mapeado de manera aérea las cuencas del río Lurín, Rímac y Chillón. En cuanto al Rímac hemos identificado tres quebradas: Quirio, totalmente descolmatada y preparada, San Antonio de Pedregal preparada con 4 barreras, pero en la de California sí faltan diques, faltan barreras dinámicas, es preocupante porque además ha sido afectado por la caída de su puente.

Los puntos más críticos son las quebradas Corrales, Carosio, Nicolás de Piérola, San antonio de Pedregal y Chacrasana, en donde se acumulan hasta 200,000 metros cúbicos de lodo, tierra y rocas. Algunas barreras allí sí están colapsadas, aunque tienen otras de defensa.

Del 2017, año en que El Niño fue devastador para Chosica hasta hoy, ¿diría que están preparados?

En 2017, los huaicos bajaban hasta la Carretera Central, ahora tenemos barreras dinámicas operativas, que son lo más importante, pero se necesitan más. Hicimos limpieza de cauces, pero es insuficiente, requerimos más máquinas pesadas. El río Rímac ha aumentado el caudal hasta 101 metros cúbicos por segundo. Ya pasamos el umbral naranja.

Chosica está preparada, pero pedimos al Gobierno que saque un decreto de urgencia para que los gobiernos locales podamos responder. Estos primeros meses las lluvias van a ser intensas y necesitamos más recursos. Estamos ejecutando el presupuesto, pero es insuficiente.

¿Hay apoyo del Gobierno central?

Hemos exigido y firmado un compromiso con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y no se ha cumplido con la instalación de las barreras dinámicas. No hay decisión del Gobierno, está inestable, cambia constantemente y no se han preocupado por las emergencias climatológicas. La respuesta está a destiempo. Esperamos que baje el nivel del río y se actúe sobre los puntos críticos. Se requiere maquinaria pesada para que no pase lo que ocurre en Arequipa, es catastrófico.

Y con este nuevo cambio de gabinete…

Ahora tenemos como premier a una exministra de Economía, que delegue a un ministro en cada región afectada y que vean la realidad. Debe saber que tiene que dar recursos para actuar ante la emergencia y a futuro. Nosotros hemos ejecutado el 100% de presupuesto para la prevención de riesgos y desastres en 2025.

Esperemos que INDECI pueda facultar la distribución de al menos los S/100,000 a cada distrito afectado y que a través de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) no solo se haga descolmatación, sino emplear otras técnicas como la roca volteo, que permite defender mejor el desborde de los ríos.

