HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Alcalde de Chosica, Oswaldo Vargas, ante lluvias e inminentes desbordes: “Tenemos un presupuesto insuficiente”

Contra el tiempo. Burgomaestre calificó de ‘tardía’ la respuesta del gobierno central y solicita un decreto de urgencia para contar con fondos y ejecutar instalación de barreras dinámicas que eviten desborde del río Rímac.

Alcalde de Lurigancho-Chosica
Alcalde de Lurigancho-Chosica

Las lluvias intensas en el distrito de Lurigancho-Chosica han preocupado a los vecinos de las zonas colindantes a las quebradas Carosio, Corrales, Yanacoto, La Vizcachera, Santo Domingo y La Cantuta, ubicadas al margen derecho e izquierdo del río Rímac. Ante esta situación, el alcalde Oswaldo Vargas solicita presupuesto de manera urgente al gobierno central pues la maquinaria para la descolmatación del río es insuficiente. 

La situación se agrava por el aumento del caudal, pues el burgomaestre asegura que el río Rímac ha superado el umbral naranja y solo se encuentra a 20 metros cúbicos por segundo se convertirse en umbral rojo: “Eso sí sería alarmante para nuestro distrito y toda la cuenca media”. Tras un mapeo por aire del cauce, Vargas advierte que necesitan barreras dinámicas y diques para contener la fuerza del agua. 

TE RECOMENDAMOS

PERIODISTA MARISEL LINARES EN EL OJO DE LA TORMENTA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Lluvias en Perú hoy EN VIVO: inundaciones en Máncora y Chiclayo tras inicio de El Niño costero 2026

lr.pe

¿Cuál es la situación actual de Chosica por lluvias?

Hemos mapeado de manera aérea las cuencas del río Lurín, Rímac y Chillón. En cuanto al Rímac hemos identificado tres quebradas: Quirio, totalmente descolmatada y preparada, San Antonio de Pedregal preparada con 4 barreras, pero en la de California sí faltan diques, faltan barreras dinámicas, es preocupante porque además ha sido afectado por la caída de su puente. 

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Los puntos más críticos son las quebradas Corrales, Carosio, Nicolás de Piérola, San antonio de Pedregal y Chacrasana, en donde se acumulan hasta 200,000 metros cúbicos de lodo, tierra y rocas. Algunas barreras allí sí están colapsadas, aunque tienen otras de defensa. 

Del 2017, año en que El Niño fue devastador para Chosica hasta hoy, ¿diría que están preparados?

En 2017, los huaicos bajaban hasta la Carretera Central, ahora tenemos barreras dinámicas operativas, que son lo más importante, pero se necesitan más. Hicimos limpieza de cauces, pero es insuficiente, requerimos más máquinas pesadas. El río Rímac ha aumentado el caudal hasta 101 metros cúbicos por segundo. Ya pasamos el umbral naranja. 

Chosica está preparada, pero pedimos al Gobierno que saque un decreto de urgencia para que los gobiernos locales podamos responder. Estos primeros meses las lluvias van a ser intensas y necesitamos más recursos. Estamos ejecutando el presupuesto, pero es insuficiente.

¿Hay apoyo del Gobierno central?

Hemos exigido y firmado un compromiso con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y no se ha cumplido con la instalación de las barreras dinámicas. No hay decisión del Gobierno, está inestable, cambia constantemente y no se han preocupado por las emergencias climatológicas. La respuesta está a destiempo. Esperamos que baje el nivel del río y se actúe sobre los puntos críticos. Se requiere maquinaria pesada para que no pase lo que ocurre en Arequipa, es catastrófico. 

Y con este nuevo cambio de gabinete… 

Ahora tenemos como premier a una exministra de Economía, que delegue a un ministro en cada región afectada y que vean la realidad. Debe saber que tiene que dar recursos para actuar ante la emergencia y a futuro. Nosotros hemos ejecutado el 100% de presupuesto para la prevención de riesgos y desastres en 2025. 

Esperemos que INDECI pueda facultar la distribución de al menos los S/100,000 a cada distrito afectado y que a través de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) no solo se haga descolmatación, sino emplear otras técnicas como la  roca volteo, que permite defender mejor el desborde de los ríos. 

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Tráiler ocasiona quíntuple choque en la Carretera Central: hombre quedó atrapado entre fierros de su auto

Tráiler ocasiona quíntuple choque en la Carretera Central: hombre quedó atrapado entre fierros de su auto

LEER MÁS
Sujeto atropella a una madre y a sus dos hijos durante persecución en Chosica

Sujeto atropella a una madre y a sus dos hijos durante persecución en Chosica

LEER MÁS
¿A qué hora inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres este viernes 9 de enero?

¿A qué hora inicia la marcha blanca del nuevo bypass Las Torres este viernes 9 de enero?

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

Escolar de 14 años logra puntaje de ingreso a la UNI, pero no podrá ocupar la vacante

LEER MÁS
Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

Un solo colegio de Lima logra seis de los ocho primeros puestos en el examen de admisión de la UNI con original método

LEER MÁS
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Científicos de Corea del Sur crean un evaporador solar que lograría convertir el agua de mar en agua potable sin electricidad

Gremio de transporte de carga se pronuncia por ordenanza 2807 de la Municipilidad de Lima: evalúan una paralización en la capital

Reimond Manco se rectifica tras decir que Kevin Quevedo llega tarde a los entrenamientos de Alianza Lima: "Nunca fue con mala intención"

Sociedad

Gremio de transporte de carga se pronuncia por ordenanza 2807 de la Municipilidad de Lima: evalúan una paralización en la capital

¿Se retrasa el inicio de clases? Colegios privados evalúan medida por condiciones climáticas

Hermano de Lizeth Marzano denuncia que recibió mensaje anónimo al declarar a los medios: "No metas a terceras personas"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Suspenden mítin de Keiko Fujimori en Pichanaki: población lanzó piedras y rechazó presencia de candidata

Pedro Castillo en audiencia por caso de organización criminal: "Esta investigación está construida bajo un techo de vidrio"

Indira Huilca cuestiona gabinete de Denisse Miralles: "El país se inunda y ellos hacen sus repartijas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025