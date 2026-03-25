5 carreras peruanas en el top 100 mundial del ranking QS World University Rankings 2026: Estomatología y Derecho entre las más destacadas

Cinco programas de universidades peruanas lograron ubicarse entre los 100 mejores del mundo en la edición 2026 del QS World University Rankings by Subject, elaborado por la firma británica Quacquarelli Symonds (QS). El resultado, difundido este 25 de marzo en Lima, incluye carreras de la Universidad Científica del Sur y de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

La evaluación por disciplinas revisó más de 21.350 programas en 55 áreas del conocimiento, correspondientes a más de 1.900 instituciones a nivel global. Para el análisis se consideraron variables vinculadas a reputación, empleabilidad e indicadores de investigación y colaboración internacional.

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¿Cuáles son las 5 carreras peruanas destacadas en el ranking QS 2026 y en qué puestos se ubican?

Entre los programas peruanos en el top 100 figura Estomatología de la Universidad Científica del Sur, incluida en la categoría Dentistry. De acuerdo con el reporte, su aparición en el ranking la coloca como la sexta entre 13 instituciones latinoamericanas consideradas en ese campo.

Estudios del Desarrollo (PUCP): rango 51–100; entre las 11 mejores de América Latina en el área; y entre las 12 más destacadas de Hispanoamérica.

Derecho (PUCP): puesto 91 global; dentro de las 9 mejores de Latinoamérica; y entre las 10 principales de Hispanoamérica.

Lenguas Modernas (PUCP): puesto 96 global; dentro del grupo de 9 mejores de Latinoamérica en el top 100; y entre las 11 más destacadas de Hispanoamérica.

Historia (PUCP): rango 51–100; dentro de las 7 mejores de Latinoamérica; y entre las 8 más destacadas de Hispanoamérica.

¿Cómo evalúa QS?: indicadores, resultados en América Latina y el avance de IA y ciencia de datos

QS indicó que su ranking por disciplinas se apoya en cinco indicadores. En reputación académica, recoge la valoración de especialistas sobre la investigación en cada área; y en la del empleador, considera encuestas a empleadores de graduados a nivel global. También incorpora métricas de investigación como citas por artículo, el Índice H y la red internacional de colaboración, asociada a los vínculos con otras universidades.

En la medición regional participaron 128 instituciones de América Latina y el Caribe, con 1.194 programas académicos evaluados. QS reportó que Brasil fue el país con más programas mejor posicionados y que Colombia registró la mejora más marcada. Además, señaló que Medicina es la carrera con mejor clasificación, mientras que Informática y Sistemas de Información es la asignatura con más avances. A escala global, los programas vinculados a Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial aparecen como los que más vienen creciendo en la clasificación.

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