Las 5 universidades públicas que ocupan los últimos lugares en el ranking de la Sunedu

El último 23 de septiembre, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) anunció en su página oficial el Ranking Universitario, el cual busca mostrar la realidad de las instituciones públicas y privadas que hay en el Perú y que se encuentran licenciadas.

Según el listado presentado por la Sunedu, en la actualidad hay 39 universidades públicas y 43 públicas que están acreditadas en todo el Perú. En los últimos cinco puestos de instituciones nacionales figuran la Universidad Nacional De Frontera, Universidad Nacional De Cañete, Universidad Nacional Intercultural De La Amazonía, Universidad Nacional Autónoma De Alto Amazonas y la Universidad Nacional De Juliaca, que es la que ocupa el puesto 39.

Por el contario, la universidad Mayor de San Marcos, se encuentra en el primer puesto del ranking en universidades públicas y es considerada como la mejor opción para aquellos jóvenes que deseen cursar educación superior.

Ranking de universidades públicas, según Sunedu

Universidad Nacional Mayor De San Marcos Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa Universidad Nacional De Ingeniería Universidad Nacional Agraria La Molina Universidad Nacional De Trujillo Universidad Nacional Federico Villarreal Universidad Nacional De Moquegua Universidad Nacional De San Antonio Abad Del Cusco Universidad Nacional Toribio Rodríguez De Mendoza De Amazonas Universidad Nacional Del Altiplano Universidad Nacional Hermilio Valdizán De Huánuco Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Universidad Nacional De La Amazonía Peruana Universidad Nacional De Barranca Universidad Nacional De Tumbes Universidad Nacional De Cajamarca Universidad Nacional Del Centro Del Perú Universidad Nacional Autónoma De Chota Universidad Nacional Amazónica De Madre De Dios Universidad Nacional De San Cristóbal De Huamanga Universidad Nacional Santiago Antúnez De Mayolo Universidad Nacional Tecnológica De Lima Sur Universidad Nacional De San Martín Universidad Nacional De Piura Universidad Nacional Del Santa Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán Y Valle Universidad Nacional De Jaén Universidad Nacional San Luis Gonzaga Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Universidad Nacional Micaela Bastidas De Apurímac Universidad Nacional José María Arguedas Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Universidad Nacional Del Callao Universidad Nacional Agraria De La Selva Universidad Nacional De Frontera Universidad Nacional De Cañete Universidad Nacional Intercultural De La Amazonía Universidad Nacional Autónoma De Alto Amazonas Universidad Nacional De Juliaca

Ranking de universidades privadas según Sunedu

Universidad Peruana Cayetano Heredia Pontificia Universidad Católica Del Perú Universidad Científica Del Sur S.A.C. Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas S.A.C. Universidad San Ignacio De Loyola S.R.L. Universidad De San Martín De Porres Universidad César Vallejo S.A.C. Universidad Continental S.A.C. Universidad Ricardo Palma Universidad De Lima Universidad Privada Del Norte S.A.C. Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C. Universidad Peruana Unión Universidad De Ingeniería Y Tecnología Universidad Del Pacífico Universidad Católica Santo Toribio De Mogrovejo Universidad Femenina Del Sagrado Corazón Universidad Autónoma De Ica S.A.C. Universidad De Piura Universidad Privada Norbert Wiener S.A. Universidad Antonio Ruiz De Montoya Asociación Civil Universidad De Ciencias Y Humanidades Universidad Católica De Trujillo Benedicto Xvi Universidad Señor De Sipán S.A.C. Universidad Privada Antenor Orrego Universidad Privada De Tacna Universidad Autónoma Del Perú S.A.C. Universidad Católica San Pablo Universidad Privada De Huancayo Franklin Roosevelt S.A.C. Universidad Para El Desarrollo Andino Universidad Esan Universidad Tecnológica Del Perú S.A.C. Universidad Marcelino Champagnat Universidad María Auxiliadora S.A.C. Universidad La Salle Universidad Peruana Los Andes Universidad Le Cordon Bleu S.A.C. Universidad Andina Del Cusco Universidad Católica Sedes Sapientiae Universidad De Huánuco Universidad Jaime Bausate Y Meza Universidad Tecnológica De Los Andes

