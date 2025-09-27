HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Las 5 universidades públicas que ocupan los últimos lugares en el ranking de la Sunedu

La Sunedu presentó su Ranking Universitario, destacando 39 universidades públicas y 43 privadas en Perú. Estas instituciones abarcan diversas carreras como medicina e ingeniería.

Ranking Sunedu de las universidades pública. Foto: composición LR
Ranking Sunedu de las universidades pública. Foto: composición LR | composición LR

El último 23 de septiembre, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) anunció en su página oficial el Ranking Universitario, el cual busca mostrar la realidad de las instituciones públicas y privadas que hay en el Perú y que se encuentran licenciadas.

Según el listado presentado por la Sunedu, en la actualidad hay 39 universidades públicas y 43 públicas que están acreditadas en todo el Perú. En los últimos cinco puestos de instituciones nacionales figuran la Universidad Nacional De Frontera, Universidad Nacional De Cañete, Universidad Nacional Intercultural De La Amazonía, Universidad Nacional Autónoma De Alto Amazonas y la Universidad Nacional De Juliaca, que es la que ocupa el puesto 39.

Por el contario, la universidad Mayor de San Marcos, se encuentra en el primer puesto del ranking en universidades públicas y es considerada como la mejor opción para aquellos jóvenes que deseen cursar educación superior.

PUEDES VER: Estas son las 5 mejores universidades públicas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026

lr.pe

Ranking de universidades públicas, según Sunedu

  1. Universidad Nacional Mayor De San Marcos
  2. Universidad Nacional De San Agustín De Arequipa
  3. Universidad Nacional De Ingeniería
  4. Universidad Nacional Agraria La Molina
  5. Universidad Nacional De Trujillo
  6. Universidad Nacional Federico Villarreal
  7. Universidad Nacional De Moquegua
  8. Universidad Nacional De San Antonio Abad Del Cusco
  9. Universidad Nacional Toribio Rodríguez De Mendoza De Amazonas
  10. Universidad Nacional Del Altiplano
  11. Universidad Nacional Hermilio Valdizán De Huánuco
  12. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
  13. Universidad Nacional De La Amazonía Peruana
  14. Universidad Nacional De Barranca
  15. Universidad Nacional De Tumbes
  16. Universidad Nacional De Cajamarca
  17. Universidad Nacional Del Centro Del Perú
  18. Universidad Nacional Autónoma De Chota
  19. Universidad Nacional Amazónica De Madre De Dios
  20. Universidad Nacional De San Cristóbal De Huamanga
  21. Universidad Nacional Santiago Antúnez De Mayolo
  22. Universidad Nacional Tecnológica De Lima Sur
  23. Universidad Nacional De San Martín
  24. Universidad Nacional De Piura
  25. Universidad Nacional Del Santa
  26. Universidad Nacional De Educación Enrique Guzmán Y Valle
  27. Universidad Nacional De Jaén
  28. Universidad Nacional San Luis Gonzaga
  29. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
  30. Universidad Nacional Micaela Bastidas De Apurímac
  31. Universidad Nacional José María Arguedas
  32. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
  33. Universidad Nacional Del Callao
  34. Universidad Nacional Agraria De La Selva
  35. Universidad Nacional De Frontera
  36. Universidad Nacional De Cañete
  37. Universidad Nacional Intercultural De La Amazonía
  38. Universidad Nacional Autónoma De Alto Amazonas
  39. Universidad Nacional De Juliaca

Ranking de universidades privadas según Sunedu

  1. Universidad Peruana Cayetano Heredia
  2. Pontificia Universidad Católica Del Perú
  3. Universidad Científica Del Sur S.A.C.
  4. Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas S.A.C.
  5. Universidad San Ignacio De Loyola S.R.L.
  6. Universidad De San Martín De Porres
  7. Universidad César Vallejo S.A.C.
  8. Universidad Continental S.A.C.
  9. Universidad Ricardo Palma
  10. Universidad De Lima
  11. Universidad Privada Del Norte S.A.C.
  12. Universidad Privada San Juan Bautista S.A.C.
  13. Universidad Peruana Unión
  14. Universidad De Ingeniería Y Tecnología
  15. Universidad Del Pacífico
  16. Universidad Católica Santo Toribio De Mogrovejo
  17. Universidad Femenina Del Sagrado Corazón
  18. Universidad Autónoma De Ica S.A.C.
  19. Universidad De Piura
  20. Universidad Privada Norbert Wiener S.A.
  21. Universidad Antonio Ruiz De Montoya
  22. Asociación Civil Universidad De Ciencias Y Humanidades
  23. Universidad Católica De Trujillo Benedicto Xvi
  24. Universidad Señor De Sipán S.A.C.
  25. Universidad Privada Antenor Orrego
  26. Universidad Privada De Tacna
  27. Universidad Autónoma Del Perú S.A.C.
  28. Universidad Católica San Pablo
  29. Universidad Privada De Huancayo
  30. Franklin Roosevelt S.A.C.
  31. Universidad Para El Desarrollo Andino
  32. Universidad Esan
  33. Universidad Tecnológica Del Perú S.A.C.
  34. Universidad Marcelino Champagnat
  35. Universidad María Auxiliadora S.A.C.
  36. Universidad La Salle
  37. Universidad Peruana Los Andes
  38. Universidad Le Cordon Bleu S.A.C.
  39. Universidad Andina Del Cusco
  40. Universidad Católica Sedes Sapientiae
  41. Universidad De Huánuco
  42. Universidad Jaime Bausate Y Meza
  43. Universidad Tecnológica De Los Andes

