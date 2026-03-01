HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Pronabec ofrece más de 5.000 becas para preseleccionados: revisa las 95 universidades, 107 institutos y 55 escuelas y los requisitos

La postulación se realiza en línea y está disponible para quienes tengan admisión definitiva en instituciones elegibles. Los seleccionados del Pronabec pueden elegir su carrera y el centro de estudios.

Un total de 16.148 estudiantes han sido preseleccionados para Beca 18-2026, los cuales pueden postular a 5.184 becas integrales, según Pronabec .
Un total de 16.148 estudiantes han sido preseleccionados para Beca 18-2026, los cuales pueden postular a 5.184 becas integrales, según Pronabec . | Foto: Andina

Un total de 16.148 estudiantes de Beca 18-2026 ya puede postular a la Etapa de Selección para competir por una de las primeras 5.184 becas integrales, según informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación. El proceso está dirigido a quienes buscan iniciar estudios superiores en 2026 y requiere cumplir condiciones específicas para participar.

La aplicación se realiza en línea y solo está habilitada para los preseleccionados que acrediten admisión definitiva en una institución elegible. Pronabec precisó que las instituciones de educación superior mantienen autonomía en sus procesos de admisión y los elegidos escogen la carrera y el centro de aprendizaje.

TE RECOMENDAMOS

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Captan a policía Villafán, investigado por la muerte de suboficial Marleni Rucana, en presunto encubrimiento en Áncash

lr.pe

Beca 18-2026: fechas y pasos para postular a la Etapa de Selección del Pronabec

La Etapa de Selección de Beca 18-2026 se desarrolla en dos momentos. El primero inició el 25 de febrero y continúa hasta el 6 de marzo, y el segundo se realizará del 6 al 27 de abril, mediante la plataforma virtual del concurso. Además, la relación de instituciones elegibles puede ampliarse hasta el 5 de abril, un día antes de que se abra la postulación del segundo momento.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Pronabec recordó que la lista actual incluye 95 universidades, 107 institutos y 55 escuelas de educación superior habilitadas para este concurso. En ese marco, indicó que la entidad no interviene en los exámenes de admisión ni en los criterios que aplican los centros de estudios, ya que cada una define fechas, sedes y contenidos. El concurso depende de contar con la admisión requerida y completar el registro dentro de los plazos establecidos.

Lista de universidades de Pronabec

  1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos
  2. Pontificia Universidad Católica del Perú
  3. Universidad Andina del Cusco
  4. Universidad Científica del Sur
  5. Universidad de Ingeniería y Tecnología
  6. Universidad de Lima
  7. Universidad de Piura
  8. Universidad del Pacífico
  9. Universidad ESAN
  10. Universidad Nacional Agraria La Molina
  11. Universidad Nacional de Ingeniería
  12. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana
  13. Universidad Nacional del Centro del Perú
  14. Universidad Peruana Cayetano Heredia
  15. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
  16. Universidad San Ignacio de Loyola
  17. Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima
  18. Universidad Antonio Ruiz de Montoya
  19. Universidad Autónoma de Ica
  20. Universidad Autónoma del Perú
  21. Universidad Católica de Santa María
  22. Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI
  23. Universidad Católica San Pablo
  24. Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo
  25. Universidad Católica Sede Sapientiae
  26. Universidad César Vallejo
  27. Universidad Continental
  28. Universidad de Ciencias y Artes de América Latina
  29. Universidad de Ciencias y Humanidades
  30. Universidad de Huánuco
  31. Universidad de San Martín de Porres
  32. Universidad Femenina del Sagrado Corazón
  33. Universidad Jaime Bausate y Meza
  34. Universidad La Salle
  35. Universidad Le Cordon Bleu
  36. Universidad Marcelino Champagnat
  37. Universidad María Auxiliadora
  38. Universidad Nacional Agraria de la Selva
  39. Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios
  40. Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma
  41. Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas
  42. Universidad Nacional Autónoma de Chota
  43. Universidad Nacional Autónoma de Huanta
  44. Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja
  45. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión
  46. Universidad Nacional de Barranca
  47. Universidad Nacional de Cajamarca
  48. Universidad Nacional de Cañete
  49. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle
  50. Universidad Nacional de Frontera
  51. Universidad Nacional de Huancavelica
  52. Universidad Nacional de Jaén
  53. Universidad Nacional de Juliaca
  54. Universidad Nacional de Moquegua
  55. Universidad Nacional de Piura
  56. Universidad Nacional de San Agustín
  57. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
  58. Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
  59. Universidad Nacional de San Martín
  60. Universidad Nacional de Trujillo
  61. Universidad Nacional de Tumbes
  62. Universidad Nacional de Ucayali
  63. Universidad Nacional del Altiplano
  64. Universidad Nacional del Callao
  65. Universidad Nacional del Santa
  66. Universidad Nacional Federico Villarreal
  67. Universidad Nacional Hermilio Valdizán
  68. Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía
  69. Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa
  70. Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba
  71. Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua
  72. Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann
  73. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión
  74. Universidad Nacional José María Arguedas
  75. Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac
  76. Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
  77. Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur
  78. Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas
  79. Universidad Norbert Wiener
  80. Universidad para el Desarrollo Andino
  81. Universidad Peruana Los Andes
  82. Universidad Peruana Unión
  83. Universidad Privada Antenor Orrego
  84. Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt
  85. Universidad Privada de Tacna
  86. Universidad Privada del Norte
  87. Universidad Privada San Juan Bautista
  88. Universidad Ricardo Palma
  89. Universidad Señor de Sipán
  90. Universidad Tecnológica de los Andes
  91. Universidad Tecnológica del Perú
  92. Universidad Nacional Ciro Alegría
  93. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
  94. Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica
  95. Universidad Peruana del Centro

Lista de institutos habilitados del Pronabec

  • IST Privado Alta Cocina D’Gallia
  • IES Privado Arzobispo Loayza
  • IES Privado Centro Peruano de Estudios Bancarios – CEPEBAN
  • IES Privado Certus
  • IES Privado Cetemin
  • IES Privado Cibertec
  • IES Privado Condoray
  • IES Privado Daniel Alcides Carrión
  • IES Privado De Comercio Exterior
  • IES Privado De Emprendedores
  • IES Privado De Optometría y Ciencias Eurohispano
  • IES Privado Educación Médica San Fernando
  • IES Privado IDAT
  • IES Privado IDATUR
  • IES Privado Instituto de Profesiones Empresariales INTECI
  • IES Privado Instituto Peruano de Administración de Empresas – IPAE Iquitos
  • IES Público José Carlos Mariátegui
  • IES Privado Peruano de Sistemas SISE
  • IES San Ignacio de Loyola – ISIL
  • IES Privado Tecsup N.° 1
  • IES Privado Tecsup N.° 2
  • CENFOTUR (Centro de Formación en Turismo)
  • IES Tecnológico de las Fuerzas Armadas
  • SENATI
  • SENCICO
  • IES Privado CEPEA
  • IES Privado CESDE
  • IES Privado Ceturgh Perú
  • IES Público Clorinda Matto de Turner
  • IES Privado Columbia
  • IES Privado Complejo Hospitalario San Pablo
  • IES Privado Continental
  • IES Privado EF
  • IES Privado El Buen Pastor
  • IES Privado Fibonacci
  • IES Público Francisco de Paula Gonzales Vigil
  • IES Público Huando
  • IES Privado ILC
  • IES Privado Investigación Ciencia y Tecnología
  • IES Privado Jhalebet
  • IES Privado José Santos Chocano
  • IES Privado Khipu
  • IES Privado La Pontificia
  • IES Privado Le Cordon Bleu Perú
  • IES Privado Lilia Gutiérrez Molero
  • IES Privado Lima Institute of Technical Studies – LITS
  • IES Privado María Montessori
  • IES Privado Orson Welles
  • IES Público Otuzco
  • IES Público República Federal de Alemania
  • IES Privado Ricardo Palma
  • IES Privado San Ignacio de Monterrico – SIDEM
  • IES Privado San José del Sur
  • IES Privado San Lucas
  • IES Privado Santa Rosa de Lima
  • IES Privado Sergio Bernales García
  • IES Privado Sergio Bernales
  • IES Privado Wernher Von Braun

PUEDES VER: Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

lr.pe

Requisitos para Beca 18-2026: constancia de admisión definitiva y condiciones para iniciar en 2026

Para participar en la Etapa de Selección, los aspirantes deben presentar su constancia o certificado de admisión definitiva para iniciar estudios en el año académico 2026. En el caso de quienes ingresaron a una institución antes de ese año, podrán postular si sustentan con un documento oficial que la institución autorizó y reservó el inicio de clases para 2026.

Sobre los criterios de la convocatoria, se informó que Beca 18-2026 dará prioridad a aspirantes de universidades públicas, a quienes elijan carreras de alta demanda en Instituciones de Educación Superior Tecnológica, según la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO), y a quienes continúen en su misma región. Para consultas, Pronabec mantiene canales de atención por web, redes sociales, WhatsApp institucional y líneas telefónicas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Resultados examen nacional Beca 18-2026: link para ver la lista de preseleccionados

Resultados examen nacional Beca 18-2026: link para ver la lista de preseleccionados

LEER MÁS
Beca 18: Postulantes marchan hoy al Congreso en busca de las 20.000 becas prometidas

Beca 18: Postulantes marchan hoy al Congreso en busca de las 20.000 becas prometidas

LEER MÁS
Beca 18: Minedu crea grupo para reingeniería de Pronabec, mientras que miles de postulantes siguen a la espera de la lista de preseleccionados

Beca 18: Minedu crea grupo para reingeniería de Pronabec, mientras que miles de postulantes siguen a la espera de la lista de preseleccionados

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
“Lo planificó de antemano”: el inesperado giro en el caso del policía que mató a su colega

“Lo planificó de antemano”: el inesperado giro en el caso del policía que mató a su colega

LEER MÁS
Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

Con 17 años, joven de Junín obtiene el primer puesto en Ingeniería de Sistemas en la UNI tras prepararse menos de dos meses

LEER MÁS
Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

Corte IDH condena al Perú por demorar más de 20 años en cumplir sentencia judicial a favor de jubilado

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

María Corina Machado asegura que "en pocas semanas" regresará a Venezuela

Elecciones 2026: 5 candidatos presidenciales habrían presentado información falsa en su hoja de vida, alerta JEE

¿A qué hora juega Universitario vs FC Cajamarca HOY EN VIVO por la Liga 1 2026 desde el Monumental?

Sociedad

Juliaca: intervienen night club dedicado a presunta prostitución y lavado de activos

Choque entre camión de carga y bus de transporte público El Chino en la Panamericana Norte dejó un muerto

Triple choque en la Panamericana Sur: mueren suboficial PNP y pasajero de bus interprovincial en Ica

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 5 candidatos presidenciales habrían presentado información falsa en su hoja de vida, alerta JEE

Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

Encuestas presidenciales: Rafael López Aliaga en 14.6% y así va el resto de candidatos 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025