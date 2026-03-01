Pronabec ofrece más de 5.000 becas para preseleccionados: revisa las 95 universidades, 107 institutos y 55 escuelas y los requisitos

Un total de 16.148 estudiantes han sido preseleccionados para Beca 18-2026, los cuales pueden postular a 5.184 becas integrales, según Pronabec . | Foto: Andina

Un total de 16.148 estudiantes han sido preseleccionados para Beca 18-2026, los cuales pueden postular a 5.184 becas integrales, según Pronabec . | Foto: Andina

Un total de 16.148 estudiantes de Beca 18-2026 ya puede postular a la Etapa de Selección para competir por una de las primeras 5.184 becas integrales, según informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación. El proceso está dirigido a quienes buscan iniciar estudios superiores en 2026 y requiere cumplir condiciones específicas para participar.

La aplicación se realiza en línea y solo está habilitada para los preseleccionados que acrediten admisión definitiva en una institución elegible. Pronabec precisó que las instituciones de educación superior mantienen autonomía en sus procesos de admisión y los elegidos escogen la carrera y el centro de aprendizaje.

TE RECOMENDAMOS ¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

Beca 18-2026: fechas y pasos para postular a la Etapa de Selección del Pronabec

La Etapa de Selección de Beca 18-2026 se desarrolla en dos momentos. El primero inició el 25 de febrero y continúa hasta el 6 de marzo, y el segundo se realizará del 6 al 27 de abril, mediante la plataforma virtual del concurso. Además, la relación de instituciones elegibles puede ampliarse hasta el 5 de abril, un día antes de que se abra la postulación del segundo momento.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Pronabec recordó que la lista actual incluye 95 universidades, 107 institutos y 55 escuelas de educación superior habilitadas para este concurso. En ese marco, indicó que la entidad no interviene en los exámenes de admisión ni en los criterios que aplican los centros de estudios, ya que cada una define fechas, sedes y contenidos. El concurso depende de contar con la admisión requerida y completar el registro dentro de los plazos establecidos.

Lista de universidades de Pronabec

Universidad Nacional Mayor de San Marcos Pontificia Universidad Católica del Perú Universidad Andina del Cusco Universidad Científica del Sur Universidad de Ingeniería y Tecnología Universidad de Lima Universidad de Piura Universidad del Pacífico Universidad ESAN Universidad Nacional Agraria La Molina Universidad Nacional de Ingeniería Universidad Nacional de la Amazonía Peruana Universidad Nacional del Centro del Perú Universidad Peruana Cayetano Heredia Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Universidad San Ignacio de Loyola Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima Universidad Antonio Ruiz de Montoya Universidad Autónoma de Ica Universidad Autónoma del Perú Universidad Católica de Santa María Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI Universidad Católica San Pablo Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo Universidad Católica Sede Sapientiae Universidad César Vallejo Universidad Continental Universidad de Ciencias y Artes de América Latina Universidad de Ciencias y Humanidades Universidad de Huánuco Universidad de San Martín de Porres Universidad Femenina del Sagrado Corazón Universidad Jaime Bausate y Meza Universidad La Salle Universidad Le Cordon Bleu Universidad Marcelino Champagnat Universidad María Auxiliadora Universidad Nacional Agraria de la Selva Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas Universidad Nacional Autónoma de Chota Universidad Nacional Autónoma de Huanta Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión Universidad Nacional de Barranca Universidad Nacional de Cajamarca Universidad Nacional de Cañete Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle Universidad Nacional de Frontera Universidad Nacional de Huancavelica Universidad Nacional de Jaén Universidad Nacional de Juliaca Universidad Nacional de Moquegua Universidad Nacional de Piura Universidad Nacional de San Agustín Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Universidad Nacional de San Martín Universidad Nacional de Trujillo Universidad Nacional de Tumbes Universidad Nacional de Ucayali Universidad Nacional del Altiplano Universidad Nacional del Callao Universidad Nacional del Santa Universidad Nacional Federico Villarreal Universidad Nacional Hermilio Valdizán Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión Universidad Nacional José María Arguedas Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas Universidad Norbert Wiener Universidad para el Desarrollo Andino Universidad Peruana Los Andes Universidad Peruana Unión Universidad Privada Antenor Orrego Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt Universidad Privada de Tacna Universidad Privada del Norte Universidad Privada San Juan Bautista Universidad Ricardo Palma Universidad Señor de Sipán Universidad Tecnológica de los Andes Universidad Tecnológica del Perú Universidad Nacional Ciro Alegría Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica Universidad Peruana del Centro

Lista de institutos habilitados del Pronabec

IST Privado Alta Cocina D’Gallia

IES Privado Arzobispo Loayza

IES Privado Centro Peruano de Estudios Bancarios – CEPEBAN

IES Privado Certus

IES Privado Cetemin

IES Privado Cibertec

IES Privado Condoray

IES Privado Daniel Alcides Carrión

IES Privado De Comercio Exterior

IES Privado De Emprendedores

IES Privado De Optometría y Ciencias Eurohispano

IES Privado Educación Médica San Fernando

IES Privado IDAT

IES Privado IDATUR

IES Privado Instituto de Profesiones Empresariales INTECI

IES Privado Instituto Peruano de Administración de Empresas – IPAE Iquitos

IES Público José Carlos Mariátegui

IES Privado Peruano de Sistemas SISE

IES San Ignacio de Loyola – ISIL

IES Privado Tecsup N.° 1

IES Privado Tecsup N.° 2

CENFOTUR (Centro de Formación en Turismo)

IES Tecnológico de las Fuerzas Armadas

SENATI

SENCICO

IES Privado CEPEA

IES Privado CESDE

IES Privado Ceturgh Perú

IES Público Clorinda Matto de Turner

IES Privado Columbia

IES Privado Complejo Hospitalario San Pablo

IES Privado Continental

IES Privado EF

IES Privado El Buen Pastor

IES Privado Fibonacci

IES Público Francisco de Paula Gonzales Vigil

IES Público Huando

IES Privado ILC

IES Privado Investigación Ciencia y Tecnología

IES Privado Jhalebet

IES Privado José Santos Chocano

IES Privado Khipu

IES Privado La Pontificia

IES Privado Le Cordon Bleu Perú

IES Privado Lilia Gutiérrez Molero

IES Privado Lima Institute of Technical Studies – LITS

IES Privado María Montessori

IES Privado Orson Welles

IES Público Otuzco

IES Público República Federal de Alemania

IES Privado Ricardo Palma

IES Privado San Ignacio de Monterrico – SIDEM

IES Privado San José del Sur

IES Privado San Lucas

IES Privado Santa Rosa de Lima

IES Privado Sergio Bernales García

IES Privado Sergio Bernales

IES Privado Wernher Von Braun

Requisitos para Beca 18-2026: constancia de admisión definitiva y condiciones para iniciar en 2026

Para participar en la Etapa de Selección, los aspirantes deben presentar su constancia o certificado de admisión definitiva para iniciar estudios en el año académico 2026. En el caso de quienes ingresaron a una institución antes de ese año, podrán postular si sustentan con un documento oficial que la institución autorizó y reservó el inicio de clases para 2026.

Sobre los criterios de la convocatoria, se informó que Beca 18-2026 dará prioridad a aspirantes de universidades públicas, a quienes elijan carreras de alta demanda en Instituciones de Educación Superior Tecnológica, según la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO), y a quienes continúen en su misma región. Para consultas, Pronabec mantiene canales de atención por web, redes sociales, WhatsApp institucional y líneas telefónicas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.