San Valentín 2026: horarios en el Metropolitano, Metro de Lima y Corredores
Las tres mejores universidades del Perú, según World University Rankings 2026: el primer lugar obtuvo 60 puntos en calidad de investigación

Una de las universidades líderes en Perú obtuvo el puntaje más alto en calidad de investigación, resaltando su i﻿﻿﻿﻿mpacto en citaciones y publicaciones académicas de alto nivel.

Universidades peruanas destacan en el World University Rankings 2026
El World University Rankings 2026, elaborado por Times Higher Education (THE), evaluó a 2,191 universidades de 115 países y territorios, considerando indicadores vinculados con enseñanza, entorno de investigación, calidad investigadora, proyección internacional e industria. La clasificación, publicada el 22 de septiembre de 2025 y actualizada en noviembre, compara a instituciones con perfil intensivo en investigación bajo una metodología basada en 18 métricas.

En el caso del Perú, cinco universidades figuran dentro de la edición 2026. Entre ellas, tres destacan como las mejor posicionadas a nivel nacional, tomando en cuenta su ubicación en la tabla global y sus puntajes en los distintos pilares evaluados, especialmente en calidad de investigación, uno de los componentes con mayor ponderación dentro del ranking.

Estas son las tres mejores universidades del Perú en el World University Rankings 2026

La universidad peruana con mejor ubicación en la clasificación global es la Universidad Peruana Cayetano Heredia, situada en el rango 1001–1200. Su puntaje general se ubica entre 32.1 y 35.4. En los indicadores específicos, obtuvo 20.2 en enseñanza, 16.1 en entorno de investigación, 61.2 en calidad de investigación, 33.7 en industria y 49.7 en proyección internacional.

En segundo lugar a nivel nacional aparece la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ubicada en el rango 1501+. Su puntaje global se encuentra entre 10.3 y 27.2. En cuanto a los pilares evaluados, registra 26.1 en enseñanza, 10.8 en entorno de investigación, 30.9 en calidad de investigación, 24.1 en industria y 42.7 en proyección internacional.

En Perú, la Universidad Peruana Cayetano Heredia destaca en el puesto 1001–1200, siendo la mejor clasificada, seguida por la PUCP y la Universidad Científica del Sur, ambas en el rango 1501+. Foto: THE.

La tercera universidad peruana mejor posicionada es la Universidad Científica del Sur, también en el rango 1501+, con un puntaje general entre 10.3 y 27.2. En los indicadores desagregados alcanza 21.4 en enseñanza, 9.2 en entorno de investigación, 14.4 en calidad de investigación, 16.3 en industria y 41.4 en proyección internacional.

Investigación científica: el factor que posiciona a estas universidades peruanas en ranking global

El pilar de calidad de investigación representa el 30% del puntaje total en el World University Rankings 2026. Este componente evalúa variables como impacto de citaciones, fortaleza investigadora, excelencia científica e influencia académica, tomando como base publicaciones indexadas y referencias registradas en bases de datos especializadas.

En este indicador, la Universidad Peruana Cayetano Heredia alcanza 61.2 puntos, el valor más alto entre las instituciones peruanas incluidas en la clasificación 2026. Por su parte, la Pontificia Universidad Católica del Perú obtiene 30.9 puntos y la Universidad Científica del Sur registra 14.4 en esta categoría.

Estos resultados reflejan el desempeño de las universidades peruanas en producción científica y visibilidad académica dentro de un sistema de evaluación que asigna un peso significativo a la generación y difusión de conocimiento en el ámbito internacional.

