Gobierno aprueba bono de hasta S/4.434 para docentes universitarios públicos desde abril

La medida fue aprobada mediante decreto supremo y difundida en El Peruano. | Foto: composición LR/Minedu

La medida fue aprobada mediante decreto supremo y difundida en El Peruano. | Foto: composición LR/Minedu

El Gobierno oficializó la creación de una bonificación dirigida a los docentes investigadores de las universidades públicas. El beneficio forma parte de una estrategia para impulsar la producción científica en el país y reconocer el trabajo académico especializado en la educación universitaria.

¿En qué consiste el bono especial para docentes investigadores?

La decisión se enmarca en lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley 30220, que regula el régimen del investigador dentro de la universidad pública. El Ejecutivo detalló que el incentivo será implementado de manera progresiva y bajo criterios previamente establecidos, con el fin de garantizar que el beneficio alcance a quienes acrediten producción científica y permanencia en el régimen ordinario.

TE RECOMENDAMOS CASO LIZETH MARZANO: ¿POR QUÉ ADRIÁN VILLAR HUYÓ? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

En el Perú hay alrededor de 12.487 investigadores calificados e incorporados al Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Renacyt) del Concytec hasta setiembre del 2025. Foto: difusión

Por su parte, la Presidencia de la República subrayó que el impulso a la investigación constituye un eje central para elevar la calidad académica y consolidar el desarrollo nacional a través del conocimiento.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

¿Cuánto recibirán los docentes investigadores?

Sobre los montos, el decreto establece que el docente principal a tiempo completo y con dedicación exclusiva recibirá S/4.434 mensuales. Para el docente asociado en las mismas condiciones, la asignación será de S/2.910, mientras que el auxiliar con dedicación exclusiva percibirá S/2.616.

El pago se otorgará durante nueve meses, entre abril y diciembre de 2026. El dispositivo precisa además que esta bonificación tiene carácter estrictamente incentivador, por lo que no es remunerativa ni pensionable, no genera cargas sociales y tampoco se incorpora a la base de cálculo para otros beneficios laborales.

Asimismo, se contemplan causales de pérdida, como la renuncia expresa, la suspensión del vínculo laboral, la exclusión del registro nacional de ciencia y tecnología o la asunción de cargos incompatibles. El financiamiento se realizará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación, sin requerir recursos adicionales del tesoro público.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.