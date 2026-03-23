Suspensión de luz en Lima y Callao este 24 de marzo de 2026. | Foto: IA

Suspensión de luz en Lima y Callao este 24 de marzo de 2026. | Foto: IA

Presta atención si vives en Lima y Callao. La empresa Pluz Energía Perú publicó en su portal web una nueva interrupción del servicio eléctrico en 11 distritos de la capital peruana y el primer puerto el martes 24 de marzo. La medida se toma debido a trabajos de mantenimiento programados y mejoras en la calidad del servicio.

Es por ello que la entidad recomienda a los usuarios tomar las precauciones necesarias para mitigar el impacto en sus hogares. Conoce si tu zona se encuentra en la lista de afectados.

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¿Qué distritos no contarán con el suministro durante el 24 de marzo?

Los Olivos

Hora: 8.30 - 18.30

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Zonas: Urb. San Roque Mz B, D, K, K1, O Prima, Av. Central Mz D, H, I, J, Av. Huandoy Mz H, P, Av. San Roque Mz K, Av. Manco Cápac Mz R, calle Orión Mz J, calle Urano Mz G, N, pasaje Nova Mz G, G1, calle Santa Rosa Mz Q, A.H. Enrique Milla Ochoa Mz A, B, Av. Central Mz J14.

San Juan de Lurigancho

Hora: 8.30 – 14.30

Zonas: Urb. San Carlos Av. 13 de Enero cdras 26, 27, Mz U, X, Y, Av. El Sol cdras 5, 6, Av. Lima cdra 26, Mz X, Y, calle 11 Mz R, R, calle 12 Mz S, calle 13 Mz T, U, calle 14 Mz Y, W, calle L Mz W, V, Jr. Jarmseonita cdra 3, Jr. Pedregal cdra 4, Jr. Las Arcillas cdra 27, Jr. Los Diamantes cdra 26, Jr. Los Terrazos cdra 26, Jr. Piedra Luna cdra 26, Jr. Los Corales cdra 3.

Los Olivos

Hora: 9.00 – 15.00

Zonas: A.H. Armando Villanueva del Campo calle 50 Mz 57, 58, Urb. Villa Sol III etapa Mz M, calle F, Cornejo Mz P, A.H. Centro Unión Lacabamba Mz M, P, 56, 57, 58.

Comas

Hora: 9.00 – 13.00

Zona: Calle A, Mz A lote 20.

Puente Piedra

Hora: 9.00 – 18.00

Zona: Asoc. Peq. Avicultores El Dorado Mz E, E1, H.

Independencia

Hora: 9.30 – 17.30

Zona: Urb. Tahuantinsuyo calle Antisuyo cdra 1, Av. Ollantaytambo cdra 6, calle Hanan Cusco cdras 2, 3, 4, calle Quituijana cdra 1, calle Tamputocco cdra 2, Jr. Canchis cdra 1, calle Huarocondo cdras 2, 3, Mz D5, H4.

Callao

Hora: 9.30 – 17.30

Zona: Jr. Arrieta cdras 4, 5, Jr. Fanning cdras 0, 1, 2, 3, 5, Jr. Larco cdras 2, 4, 5, Jr. Medina cdras 1, 3, 4, 5, 7, Jr. Roque Sáenz Peña cdras 1, 2, 3, 4, 5, Av. Almirante Miguel Grau cdras 1, 2, Av. Crnel. Bolognesi cdras 0, 1, 2, 3, 4, malecón José Pardo cdras s/n, 3, malecón Santiago Figueredo cdras 1, 2, 3, psje. 2 de Mayo cdra 1, psje. Privado cdra 4, psje. Crnel. Bolognesi cdra 1.

San Miguel

Hora: 10.30 – 15.00

Zona: Av. Arica cdras 8, 9, Av. La Mar cdras 2, 3, 4, Av. Libertad cdras 1, Av. Tacna cdras 9, Av. Federico Gallese cdra 9, calle Independencia cdras 2, 3, 4, Mz 1, Jr. Leoncio Prado cdra 1.

Puente Piedra

Hora: 0.00 – 8.00

Zona: Asoc. Leoncio Prado Este, Av. Las Conchitas Mz D, calle León Dormido Mz E, Asoc. León Dormido Mz A, D, E, F1.

Lima Cercado

Hora: 9.30 – 12.00

Zona: Av. Naciones Unidas cdra 10, Av. Óscar R. Benavides con Av. Naciones, Jr. Zorritos cdra 15, pasaje Bondy cdra 20, Jr. Yauli cdra 12.

Lima Cercado

Hora: 13.00 – 16.00

Zona: Urb. Los Cipreses, Jr. Crepúsculo cdra 1, Jr. El Ocaso cdra 1, Jr. Marte cdras 3 y 4, pasaje La Aurora cdras 3 y 4.

Pueblo Libre

Hora: 8.30 – 11.30

Zona: Av. Bolívar cdra 9, Av. José de Sucre cdra 1, Av. San Martín cdra 4.

San Miguel

Hora: 13.00 – 16.00

Zona: Av. Bertolotto cdra 0, calle Ramón Castilla cdras 1 y 8.

San Miguel

Hora: 10.00 – 14.00

Zona: Urb. Maranga, 4ta etapa: calle Cayruchachi cdra 1, calle Chaquilchaca cdra 2, calle Collasuyo cdras 2, calle Contisuyo cdras 1 y 2, calle Incahuasi cdra 1, calle Otorongo cdra 1, calle Pumacurco cdra 1, calle Saycusca cdra 1.

Arica

Hora: 8.00 – 13.00

Zona: Urb. Las Brisas de Barranca I etapa, ubicada en el distrito de Barranca.

Andahuasi

Hora: 8.00 – 12.00

Cliente PM0912 (S: 3196860), ubicado en el distrito de Sayán.

Canales de atención:

Si deseas consultar información más detallada sobre los cortes de luz programados por Pluz Energía Perú, puedes revisar sus canales oficiales de atención, donde se publican horarios, zonas afectadas y actualizaciones del servicio.