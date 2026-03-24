El cabecilla sería Efraín Fernández Marco, quien coordinaba los cupos desde el penal de Lurigancho. | Foto: composición LR/Difusión.

El cabecilla sería Efraín Fernández Marco, quien coordinaba los cupos desde el penal de Lurigancho. | Foto: composición LR/Difusión.

Un megaoperativo ejecutado durante la madrugada del 24 de marzo culminó con la captura de nueve presuntos integrantes de la banda ‘Los Injertos del Cono Norte’. La acción, realizada en Carabayllo, incluyó 11 allanamientos y contó con la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada.

Según las diligencias, esta facción delictiva de la red liderada por Érick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, desde enero de 2025 mantenía amenazados a 150 mototaxistas de la Asociación Las Águilas de Carabayllo, a quienes exigía pagos obligatorios de S/18 semanales para permitirles trabajar. En un periodo aproximado de seis meses, el grupo habría obtenido hasta medio millón de soles por estos cobros ilegales.

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Extorsionador se hizo pasar por transportista y era presidente de la asociación

Entre los detenidos figura Pepe Luis Espíritu Quispe, alias ‘Pepe’, quien habría conseguido infiltrarse en la propia asociación de transportistas y se desempeñaba como presidente del gremio mientras, según la PNP, formaba parte de la estructura criminal. Su captura ocurrió en la zona de Huaral.

Las autoridades también intervinieron a su pareja, Carmen Luisa Ramírez Sánchez, quien fue sorprendida en una vivienda ubicada en la residencial Lima Tambo. De acuerdo con la información policial, ella recorría distintos paraderos para efectuar los cobros. La acción fue registrada en video por uno de los conductores afectados, donde la mujer admite las acusaciones.

Las investigaciones indican que las exigencias económicas comenzaron en S/12 semanales por unidad, luego aumentaron a S/15 y finalmente alcanzaron los S/18, lo que generó malestar entre varios trabajadores, algunos de los cuales incluso optaron por incumplir los pagos.

A raíz de ello, el año anterior se reportaron dos atentados contra conductores de la asociación, incidentes que dejaron dos personas heridas.

Por su parte, el Ministerio Público informó que el cabecilla de la organización sería el detenido Efraín Fernández Marco, quien coordinaba las acciones desde el penal de Lurigancho.

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