A sus 17 años, Jair Eidan Arredondo Ibarra logró ingresar a la carrera de Medicina Humana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en su primera postulación. Natural de Carabayllo, culminó la secundaria en diciembre de 2025 en el colegio Juan Pablo Peregrino.

Aunque su madre es contadora y su padre ingeniero industrial, se inclinó por el ámbito de la salud a partir de su vocación de servicio. “Para mí, no es solo una disciplina de ciencias, sino una profesión donde podemos conectar con las personas, mediante un tratamiento específico, usando el estudio para poder curarlas y llevar una vida mejor”, señaló en conversación con La República.

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Su preparación comenzó cuando cursaba segundo de secundaria, etapa en la que empezó a familiarizarse con materiales preuniversitarios. Hasta quinto grado integró el círculo académico de su institución, lo que implicaba una jornada extendida de lunes a viernes, desde las 7:30 a. m. hasta las 8 p. m., con breves pausas para descansar.

En los meses previos a la evaluación, su rutina se volvió más exigente debido a un cambio de residencia. A pesar de que se mudó junto a su familia a Santa Anita en octubre, Jair continuó asistiendo a su colegio en Carabayllo, lo que lo obligaba a levantarse a las 5.00 a. m. y salir de casa a las 5.50 a. m. para llegar a tiempo a clases y continuar con el reforzamiento por las tardes.

El día de la prueba de admisión, respondió correctamente las preguntas de Biología y Química, aunque reconoció que Matemática fue el curso más complejo. “Sacrifiqué varias horas en las que pude haber jugado (fútbol) o descansado, pero todo por el ingreso a Medicina Humana. Solía entrenar bastante y tuve que ponerlo un poco en pausa para poder concentrarme más en mi preparación”, indicó.

El joven también expresó su interés por especializarse en oncología y dedicarse a la investigación, especialmente en beneficio de las personas adultas mayores.

Cuatro estudiantes del colegio Juan Pablo Peregrino ingresaron a la UNMSM. Foto: Cortesía.

Otros estudiantes también ingresan a carreras de salud

Junto a Jair, su compañero de promoción, Jhamir Rondan Martel (17), también obtuvo una vacante en Medicina Humana en la misma casa de estudios. Ambos cursaron toda la secundaria juntos en el colegio Juan Pablo Peregrino; sin embargo, este último ya contaba con experiencia previa en procesos de admisión, pues el año anterior había postulado a la Universidad Nacional del Callao, donde también ingresó.

Asimismo, otras alumnas del mismo centro educativo obtuvieron vacantes en carreras del área de la salud. Luana Huamán Zarate (17) alcanzó vacante en Enfermería. Su decisión estuvo motivada por la influencia de su madre, quien ejerce esta profesión, y por las experiencias que conoció de cerca en el entorno hospitalario, lo que despertó su interés desde temprana edad.

Por su parte, Ninel Cruz Ramírez (17) fue admitida en Obstetricia. Según su directora, Yamiry Julca Sánchez, el enfoque educativo basado en valores, junto con la motivación constante del equipo docente y especialistas en psicología, ha permitido que cada año más estudiantes accedan a universidades del país. En general, cerca de 200 estudiantes de esta institución iniciarán próximamente su etapa universitaria el lunes 30 de marzo.

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