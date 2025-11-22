Los Injertos del Cono Norte: Cierran circuito financiero de ‘El Monstruo’

“Con estas capturas se cierra el círculo a Los Injertos del Cono Norte. Los remanentes de esa organización criminal eran quienes venían financiando a Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo”. La frase es de Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior y coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada (Feccor).

Tras la captura de 14 miembros de esa red criminal, el magistrado aseguró que ya han solicitado levantar el secreto de las comunicaciones a los celulares incautados. “Tienen 15 días de detención preliminar, con estas aprehensiones el circulo de El Mostruo está prácticamente cerrado”, afirmó.

Moreno Hernández actualmente recluido en el penal de máxima seguridad Martín Mendoza en Paraguay, podría ser extraditado al Perú.

El líder ‘Los Injertos del Cono Norte’ fue detenido el 24 de septiembre y enfrenta tres solicitudes de extradición desde Lima. Solo una de ellas, por secuestro y organización criminal, ha sido aprobada por la jueza penal de garantías de Asunción, Clara Ruiz Díaz.

Esta madrugada, la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 4) logró la detención preliminar judicial de los 14 integrantes de esa organización criminal, entre ellos, mandos principales y mandos medios, explicó el fiscal Chávez Cotrina.

Explicó que como parte de la investigación dirigida por el fiscal provincial César Changa Echevarría, también se ejecutó una orden de allanamiento con fines de incautación contra 23 inmuebles, así como la intervención de 12 celdas en cinco penales en Lima, Cañete y Huaral.



De acuerdo a la carpeta fiscal, la banda de El Mostruo operaba desde el 2022 y habría cometido los delitos de extorsión, secuestro y homicidio en cinco distritos de Lima Metropolitana: Comas, Carabayllo, Independencia, San Martin de Porres y Los Olivos.

El cobro de cupos a los negocios formales tenían una cuota inicial de entre S/ 10.000 y S/ 80.000, y también se cobraba entre uno y cinco soles diarios a mototaxis y combis.

Otra de las modalidades para extorsionar a las empresas de transporte habría sido a través de la venta de tarjetas de polladas o chuletadas para justificar el pago bancario o físico de sus actividades ilícitas.

En esta operación participaron 33 fiscales especializados con el apoyo de agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), Unidad de Seguridad del Estado (USE), Grupo Especial Contra el Crimen Organizado (Grecco), entre otras unidades de la Policía Nacional.



